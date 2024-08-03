Bakan Göktaş: "İsrail, Gazze'de işlediği soykırımın üstünü kapatamayacak ve er ya da geç hesabını adalet önünde verecek"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail'in Filistin'i işgalini sert bir dille eleştirerek, " İsrail, Gazze'de işlediği soykırımın üstünü kapatamayacak ve er ya da geç bu insanlık dışı vahşetin hesabını adalet önünde verecek. İsrailli kendini bilmez bir bakan, Cumhurbaşkanımızın adını ağzına almaya cüret ederek, pervasızca demokrasi dersi verme hadsizliğinde bulunabiliyor" dedi.

Bakan Göktaş, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen toplantıya katıldı. Erkmen beldesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Bakan Göktaş, Afyonkarahisar'ın Türkiye'nin gözbebeği olan önemli iller arasında yer aldığını belirtti. 2002'den bugüne kadar yapılan Afyonkarahisar'a 138 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını kaydeden Bakan Göktaş, "Sosyal hizmet merkezlerimizle bu şehrin kadınlarına, çocuklarına, yaşlılarına, engellilerine hizmet ediyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla 7'den 77'ye vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu noktada Afyonkarahisar'da ve Antalya'da 'Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modeli'nin pilot uygulamasını başlattık. Bu kapsamda bugün Afyonkarahisar'da 350 otizmli birey ve ailesi için sosyal hizmet danışmanlarımız görevlendirdik. Bu modelle, otizmli bireylerin kendilerine ve ailelerine destek vermeye başladık. Danışmanlarımız her aileye, ihtiyaçları doğrultusunda belirli aralıklarla takibini yapıyorlar. Böylece, otizmli bireylerin en uygun hizmetlere ulaşması için aileyle birlikte çalışarak karar alma süreçlerine yardımcı oluyoruz. Bunun yanı sıra ailelerimize psikososyal destek hizmeti veriyoruz" dedi.

"İsrail işgallerine devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası tüm platformlarda Türkiye'nin hak ve hukukunu, devletin çıkarlarını, milletin onurunu kararlılıkla savunduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Dünya beşten büyüktür çıkışıyla her zaman adalet ve eşitlik için sesini yükselterek, adil ve dengeli bir sistemin kurulması gerekliliğini dile getirdi. Filistin'den Yemen'e, Libya'dan Ukrayna'ya kadar derin krizlerin yaşandığı her bölgede her daim mazlumun ve mağdurun sesi oldu. Kudüs'ü savunmanın insanlığı savunmak, barışı savunmak, farklı inançlara saygıyı savunmak olduğu inancıyla Filistin mücadelesini her daim sürdüreceğini dile getirdi. Filistin davası bizim öz meselemiz, Filistinliler can kardeşimizdir. Asırlardır barışın ve huzurun temsilcisi olan Filistin toprakları, bugün ne yazık ki, hala bir ateş çemberi altında tutuluyor. 75 yıldır işgal altında olan Filistin, bütün dünyanın gözü önünde yağmalanıyor. Çatışmalar nedeniyle Gazze'de hayatını kaybeden 40 bine yakın Filistinlinin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bugün Filistinli kardeşlerimiz soykırıma uğruyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci olduğunu tespit etmesine rağmen İsrail işgallerine devam ediyor".

"Filistinli kardeşlerimizin uğradığı soykırıma sessiz kalmayacağız"

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki gösteren Göktaş, "İsrailli kendini bilmez bir bakan, Cumhurbaşkanımızın adını ağzına almaya cüret ederek, pervasızca demokrasi dersi verme hadsizliğinde bulunabiliyor. Bugün soykırım suçluları, bu mücadelenin yılmaz savunucusu İsmail Haniye'yi hain bir suikast sonucu şehit etti. Haniye, inandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Bütün ömrünü Filistin davasına adadı. Verdiği mücadeleyle kendinden sonra gelen tüm nesillere örnek oldu. Gazze'nin şehitler kervanına katılan Haniye'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Özgür Filistin davası uğruna şehit olan tüm Filistinli kahramanları rahmetle yad ediyorum. Tüm Filistin halkına ve Filistin davasına gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum. Nehirden denize, özgür Filistin için dualarımız onlarla. İsrail, Gazze'de işlediği soykırımın üstünü kapatamayacak ve er ya da geç bu insanlık dışı vahşetin hesabını adalet önünde verecek. Bütün dünyanın sessiz kaldığı bu büyük insanlık dramına, Filistinli kardeşlerimizin uğradığı soykırıma sessiz kalmayacağız. Her daim Filistin'in haklı mücadelesini savunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR