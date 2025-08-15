Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı

Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
Haber Videosu

Tasarruf çağrılarının yapıldığı dönemde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, TOGG yerine değeri 32 milyon TL olduğu iddia edilen lüks makam aracıyla Anadolu turuna çıkması tepki çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tasarruf çağrılarına rağmen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın değeri 32 milyon TL olduğu iddia edilen lüks makam aracıyla Anadolu turuna çıkması gündem oldu.

TOGG GARAJDA, LÜKS ARAÇ YOLDA

Bakan Göktaş'ın, yerli otomobil TOGG makam aracını kullanmak yerine yüksek fiyatlı lüks aracı tercih ettiği öne sürüldü. Bu durum, sosyal medyada "Bakan Şimşek görmesin" yorumlarıyla paylaşıldı.

Bakan Göktaş'ın Lüks Makam Aracı Tercihi Gündem Oldu

KURUMLARA GENELGE GÖNDERİLMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla kamu kurumlarına gönderilen genelgede; deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiği belirtilerek, tasarruf takibinin tavizsiz sağlanacağı bildirilmişti. Söz konusu genelge kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, kendi bütçeleri veya tasarruflarındaki diğer kaynaklardan yapacakları yurt içi ve dışı harcamaları ile taşınır ve taşınmazların kullanılmasında genelgeyle belirlenen tedbirlere uymakla talimatlandırıldığı ifade edilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede

Nereden nereye! Aynı kare, farklı yıllar
Bakan Şimşek 'Tarihi zirve' diye duyurdu: 174,4 milyar dolara yükseldi

Bakan 'Tarihi zirve' diyerek duyurdu! Ekonomi için müthiş veri geldi
Şenlikte büyük kriz: Cemil Tugay 'Alkışlayın' dedi, kaymakam istifini bozmadı

Protokolde kriz: "Siz de alkışlayın" dedi, kaymakam istifini bozmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji'den 13 kente 'sarı' kodlu uyarı! Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

Meteoroloji'den 13 kente "sarı" kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.