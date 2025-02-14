Bakan Göktaş: "Hiçbir vatandaşımızı geride bırakmamak anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeye kararlıyız"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şartlar ne olursa olsun, nerede olursak olalım hiçbir vatandaşımızı geride bırakmamak anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeye kararlıyız" dedi.

Bakan Göktaş, OECD Merkezi'ndeki Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Fransa'nın başkenti Paris'te dün Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğunda gerçekleştirilen buluşmaya, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, OECD Daimi Temsilcisi Esen Altuğ, Fransa'daki Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Konuşmasının başında vatandaşlara kendisine gösterdikleri ilgi ve sevgiden ötürü teşekkür eden Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını iletti. Ailesinin de Avrupa'da yaşadığını hatırlatan Göktaş, gurbetçilerin gittikleri ülkelerde hem Türkiye'yi hem de milli ve manevi değerlerini en güzel şekilde temsil ettiğini dile getirdi. 1960'lı yıllarda gelen Türk vatandaşlarının Avrupa'da 3'üncü ve 4'üncü nesile ulaştığını kaydeden Göktaş, buradaki vatandaşların Türkiye'ye ve yaşadıkları topluma her daim katkı sağlayarak bugünlere geldiğini vurguladı. Yurt dışında yaşayan ailelerin çocuklarında ana dilin önemini vurgulayan Göktaş, Fransa'da Türkçe ve Türk kültürü derslerinin sürdürülmesi için de çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

"Müslümanların sahipsiz olmadığını en güçlü şekilde vurguluyoruz"

Batı Avrupa ve Fransa'daki Türk vatandaşlarının yaşadığı zorluklara işaret eden Göktaş, "Türkiye olarak her platformda Avrupa'daki Türk ve Müslümanların sahipsiz olmadığını en güçlü şekilde vurguluyoruz. Türkiye olarak her daim vatandaşlarımızın haklarını savunmaya, taleplerini dinlemeye gayret ediyoruz" dedi.

Başkonsolosluklar aracılığıyla da ihtiyaç duyan her vatandaşın yanlarında olduklarını vurgulayan Göktaş, "Bugün 70'ten fazla konuda yurt dışındaki vatandaşımıza en geniş kapsamda destek sunan ülkelerden biriyiz. Değişen ihtiyaçlara göre de hizmetlerimizi çeşitlendiriyoruz" diye konuştu.

Bakanlık olarak yurt dışında aile ataşeliklerinin olduğunu anlatan Göktaş, farklı ülkelerde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile bu ataşeliklerde psikososyal destek, eğitim ve seminerler verdiklerini ve yurt dışında daha fazla ataşelik açmak için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

"Hiçbir vatandaşımızı geride bırakmamak anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeye kararlıyız"

Bakan Göktaş, "Şartlar ne olursa olsun, nerede olursak olalım, hiçbir vatandaşımızı geride bırakmamak anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"Doğurganlık hızımız çok düşüyor"

Bakan Göktaş, bu yılı Türkiye'de "Aile Yılı" ilan ettiklerini belirterek, "Doğurganlık hızımız gerçekten çok düşüyor, aile kavramı gitgide zayıflıyor" dedi. "Aile Yılı"na yönelik farkındalığın yurt dışındaki vatandaşlar tarafından da sahiplenilmesini istediklerini ifade eden Göktaş, "aile" konusunun dünyanın tamamını ilgilendiren bir konu olduğunun altını çizdi.

Göktaş, Bakanlık olarak yaşlı profil araştırması yaptıklarını da kaydederek, "Yaşlanan bir nüfusa sahibiz. Özellikle son 5 yılda yaşlı nüfus sayımız yüzde 20 arttı. Türkiye'de doğurganlık hızımız azaldı. Genç ve dinamik nüfus yapımızı kaybediyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ve STK temsilcilerinin sorularını cevaplayan Göktaş, program sonunda gurbetçi vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. - PARİS