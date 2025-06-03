Bakan Göktaş, Kurban Bayramı İçin Engelli ve Yaşlı Aylıklarını Öne Çekti

Bakan Göktaş, Kurban Bayramı İçin Engelli ve Yaşlı Aylıklarını Öne Çekti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla yaklaşık 6 milyar 300 milyon lira tutarında engelli ve yaşlı aylıklarını öne çektiklerini açıkladı. Toplamda 1 milyon 350 bin vatandaşa ödeme gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla haziran ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını öne çektiklerini belirterek, yaklaşık 6 milyar 300 milyon lira ödemenin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Kabine Toplantısı sonrasında verdiği yaşlı ve engelli aylıkları ödemesinin öne çekilmesi müjdesinin ardından detayları paylaştı. Bakan Göktaş, yaklaşık 1 milyon 350 bin vatandaşa engelli ve yaşlı aylığı ödemesi yapılacağını belirterek, "Bu kapsamda 3 milyar 506 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ve 2 milyar 769 milyon lira engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık" ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 6 milyar 300 milyon lira ödeme yapmış olduk"

Bakanlık olarak engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Kurban Bayramı dolayısıyla haziran ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ödemesini öne çekerek, hesaplara yatırdık. Böylece yaklaşık 6 milyar 300 milyon lira ödeme yapmış olduk. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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