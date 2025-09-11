Bakan Göktaş: 'Gerçek dönüşüm, toplumun her bir ferdinin 'şiddete sıfır tolerans' dediği gün başlayacaktır'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Gerçek dönüşüm, toplumun her bir ferdinin 'şiddete sıfır tolerans' dediği gün başlayacaktır. İşte bu nedenle mücadelemizi şiddet ortaya çıkmadan önlemeye odaklıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5'inci Ulusal Eylem Planı İhtisas Komisyonları Toplantısı'na katıldı.

Eylem planı hazırlık çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Göktaş, "İhtisas Komisyonları Toplantımız ile kadına yönelik şiddetle mücadelemizi ulusal ve uluslararası düzeyde örnek teşkil edecek politikalarla daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bunu da ancak, toplumun tüm kesimleri sürece dahil ederek gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Önceliğimiz, kadını hayatın her alanında aktif rol alan, bir özne haline getirmektir"

Bakanlığın, toplumun tüm kesimlerine dokunan ve vatandaşların hayatında fark oluşturan hizmetlerle ülkenin geleceğine yön verdiğini aktaran Göktaş, Kadın politikalarının da, bu vizyonun önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Göktaş, "Bu alandaki önceliğimiz, kadını hayatın her alanında aktif rol alan, bir özne haline getirmektir. Çünkü biliyoruz ki, kadın bilgisi, tecrübesi ve bakış açısıyla hayatın her alanına, ülkemize güç katıyor. Fakat ne yazık ki, bugün küresel bir sorun olan şiddet, farklı boyutlarıyla, kadının potansiyelini gölgeliyor ve toplumun bütününe zarar veriyor" şeklinde konuştu.

Göktaş, Son 23 yılda, hayata geçirdikleri reformlarla, kadına şiddetle mücadelede çok büyük ve önemli bir yol katettiklerine dikkati çekerek, bu süreçte, 5'er yıllık dönemlerle uygulamaya koyduğumuz eylem planlarının önemli bir yol haritası olduğunu aktardı.

Bakan Göktaş, Sivil toplum kuruluşlarının da görüşlerini alarak ŞÖNİM'ler aracılığıyla risk önceliklendirmesine göre kadınlara doğrudan temas edeceklerini belirterek, "Böylece şiddet riski oluşmadan koruyucu ve önleyici mekanizmalarımızı devreye sokacağız" diye konuştu.

"Yeni Eylem Planımızı, bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalardan elde ettiğimiz deneyimler ve kazanımları esas alarak şekillendiriyoruz"

Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genç kadınlara yönelik 'şiddet öncülleri ve dijital şiddet' başlıklı ilk eğitim modülümüzü hazırladık. Önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde üniversitelerde başlatacağımız bu eğitimlerle, öğrencilerin farkındalığının artmasını sağlayacağız. Bu yılın sonunda 4'üncü eylem planımızı tamamlayacağız. Şu an çalışmaları devam eden ve 2026-2030 dönemini kapsayacak 5'inci eylem planımızla şiddetle mücadele kapasitemizi daha da ileriye taşıyacağız. Yeni Eylem Planımızı, bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalardan elde ettiğimiz deneyimler ve kazanımları esas alarak şekillendiriyoruz. Bilimsel temele dayalı, yenilikçi, katılımcı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla hazırlıyoruz."

Kadına yönelik şiddetin farklı biçimlerde insanların karşısına çıktığını anlatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Kadınların hakkını ve toplumsal huzuru korumak için, değişen dünyaya uyumlu politikalar ve yenilenen mücadele yöntemleri şarttır. Zira kadına yönelik şiddet, bugün dijital mecralar başta olmak üzere farklı biçimlerde karşımıza çıkıyor. 5'inci Eylem Planımızın bu değişime uyum sağlayarak kadınların karşılaşabileceği risklere güçlü bir yanıt vermesini önemsiyoruz. Hazırladığımız Ulusal Eylem Planımız aynı zamanda güçlü bir izleme ve değerlendirme mekanizmasını da içerecek. Çünkü somut göstergeler üzerinden ilerlemeyi takip etmeyi bu sürecin temel bir unsuru olarak görüyoruz. Bu doğrultuda Bakanlık olarak, web tabanlı bir izleme sistemi için gerekli teknik altyapıyı oluşturduk. Her yılın başında sorumlu kurumlarımızın veri girişini sağlayarak, etkin ve şeffaf bir izleme sürecini hayata geçireceğiz."

"Bu toplantılar, ortak iradeyi pekiştiren, güç birliği yaptığımız buluşmalardır"

Toplantıda her alandaki görüş ve önerileri dinleyeceklerini dile getiren Göktaş, "Etkin hukuki korumadan risk odaklı ve uzmanlaşmış hizmetlere, sosyoekonomik güçlenmeden davranışsal dönüşüm ve sosyal entegrasyona, şiddetsiz yaşam ve saygı kültürüne kadar stratejik odak temalarımızda istişareler yürüteceğiz. Hep birlikte uygulanabilir ve etkili bir eylem planı ortaya koyacağız. Bu toplantılar, ortak iradeyi pekiştiren, güç birliği yaptığımız buluşmalardır. Çünkü biliyoruz ki, ulusal eylem planımızın başarısı, çok paydaşlı bir iş birliğiyle mümkündür" değerlendirmesinde bulundu.

"Gerçek dönüşüm, toplumun her bir ferdinin 'şiddete sıfır tolerans' dediği gün başlayacaktır"

Bakan Göktaş, kadına yönelik şiddetin toplumun huzurunu bozan, sosyal ve ekonomik kalkınmayı yavaşlatan ciddi bir sorun olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçek dönüşüm, toplumun her bir ferdinin 'şiddete sıfır tolerans' dediği gün başlayacaktır. İşte bu nedenle mücadelemizi şiddet ortaya çıkmadan önlemeye odaklıyoruz. Bu yaklaşımı eğitimle, önleyici hizmet modelleriyle, kadının her alanda güçlendirilmesiyle, şiddet davranışının dönüştürülmesiyle hayata geçiriyoruz. Yeni eylem planımızda bu alandaki çalışmalarımızı daha da güçlendirerek, şiddetin kaynağına inen ve toplumsal güvenliği artıran bir yaklaşımı kararlılıkla sürdüreceğiz." - ANKARA