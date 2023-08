Bakan Göktaş, G20 Kadınların Güçlendirilmesine Dair Bakanlar Konferansı'na katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hindistan'da düzenlenen G20 Kadınların Güçlendirilmesine Dair Bakanlar Konferansı'nda, "Herkes için sürdürülebilir refahı hedefliyorsak, iklim değişikliğinden kaynaklanan sosyal zorlukları diğer kesişen adaletsizliklerle birlikte ele almamız şimdi her zamankinden daha önemli. Bu bağlamda Türkiye olarak üye devletleri sağlam yapısal çözümler uygulamaya yönelik cesur taahhütlerde bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Kadınların Güçlendirilmesine Dair Bakanlar Konferansı'na katıldı. "Nesiller Arası Dönüşümün Zirvesi Olarak Kadınların Öncülüğünde Kapsayıcı Kalkınma" temalı konferansta, "İklime Dayanıklılık Eyleminde Fark Oluşturan Kadınlar ve Kız Çocukları" başlıklı oturumda konuşma yapan Bakan Göktaş, G20'yi, kadınların güçlendirilmesi ve iklim eylemini önemli ölçüde ilerletme potansiyeline sahip bir platform olarak gördüğünü ifade etti.

"Türkiye kadının güçlenmesinin güçlü bir savunucusu"

Türkiye'nin her zaman kadının güçlenmesinin güçlü bir savunucusu olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, "Kadınları güçlendirmenin sadece bir insan hakları meselesi olmadığına, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın ve iklim değişikliğine mukavemet için bir katalizör olduğuna inanıyoruz" dedi. 6 Şubat'ta meydana gelen iki yıkıcı depremden sonra, kadınların afet müdahalesinde ve afet risk yönetiminde, politika oluşturma ve uygulamanın her düzeyinde çok kritik bir rol oynadığına dikkat çeken Göktaş, "Dünyanın her yerinden aldığımız uluslararası destekler ve yardımlar için en içten şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş konuşmasında, Türkiye'nin çevrenin korunmasına büyük önem verdiğini ve 2002 yılından beri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kayda değer bir ilerleme yaşadığını aktardı.

11. Kalkınma Planı'nın temel amaçlardan birisinin çevrenin ve doğal kaynakların korunması, kalitesinin yükseltilmesi, etkin, bütüncül, adil ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması, toplumun tüm kesimlerinde çevre bilinci ve duyarlılığının artırılması olduğunun altını çizen Göktaş, bu kapsamda, çevre kirliliğinin önlenmesine, biyoçeşitliliğin ve doğal kaynakların korunmasına ve sürdürülebilir kullanımına öncelik verdiklerini söyledi.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yürütücülüğünü üstlendiği "Sıfır Atık" projesi sayesinde çevre koruma ve vatandaşlarımızı bilinçlendirme konusunda yeni bir döneme girildiğine dikkat çekerek, bu projenin başarısında kadınların büyük rolü olduğunu kaydetti. Konuşmasında Sıfır Atık projesi ile birlikte Türkiye'de çevrenin korunması konusunda artan hassasiyete de değinen Bakan Göktaş, ilgili projenin öncülüğünde kurulan Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun başkanlığını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in teklifiyle Emine Erdoğan'ın yürütmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ulusal Kalkınma Planı ve Ulusal İstihdam Stratejisi hayata geçirildi

Bakan Göktaş, iklim değişikliğiyle etkin mücadele edilebilmesi için kadınların güçlendiği ve haklarının güvence altına alındığı sağlam bir siyasi ve sosyal ortamın olması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu bağlamda Türkiye, kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Türkiye olarak, kadınların ve kız çocuklarının eğitimsel kazanımlarını artırmayı amaçlayan öncelikli hedefleri benimsedik. Bu doğrultuda Ulusal Kalkınma Planı ve Ulusal İstihdam Stratejisi'ni hayata geçirerek kadınların iş gücü piyasasına katılımını artırma yolunda önemli adımlar attık. Kadın kooperatiflerinin etkinliğini ve yaygınlığını artıran önemli programlar başlattık. Anne ve çocuk sağlığında dünya çapında örnek teşkil edebilecek çalışmalara imza attık. Kadınların karar alma süreçlerine anlamlı katılımı, iklim finansmanı ve teknolojisine erişimi ve önceliklerinin ulusal kalkınma planlamamıza entegre edilmesi için yorulmadan çalışıyoruz."

"Sürdürülebilir ve huzurlu bir çevre için çalışma zamanı geldi"

Savaşın, göçün ve yoksulluğun zorluklarına göğüs geren kadınların içinde bulunduğu kötü duruma özellikle değinilmesi gerektiğini söyleyen Göktaş, "Yıllardır dünyanın dört bir yanındaki kadınlar ve çocuklar, savaşın ve yoksulluğun sonuçlarına katlandı ve çektikleri acı bugün de devam ediyor. Herkes için sürdürülebilir refahı hedefliyorsak, iklim değişikliğinden kaynaklanan sosyal zorlukları diğer kesişen adaletsizliklerle birlikte ele almamız şimdi her zamankinden daha önemli. Bu bağlamda Türkiye olarak üye devletleri sağlam yapısal çözümler uygulamaya yönelik cesur taahhütlerde bulunmaya davet ediyoruz. Bugün, yarın ve tüm dünya insanları için sürdürülebilir ve huzurlu bir çevre için çalışma zamanı geldi. Birlikte, kadınların ve kız çocuklarının iklim değişikliği ile mücadelesinin merkezinde yer alarak değişimi yönlendirip herkes için sürdürülebilir bir geleceği şekillendirmesini sağlayabiliriz" diye konuştu.

Bakan Göktaş, konferanstaki katılımcılara 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki konteyner kentlerde kurulan kadın kooperatiflerinde depremzedelerin yaptığı el emeği hediyelikleri takdim etti.

Bakan Göktaş konferans kapsamında Japonya Çocuk Politikaları ve Kadınların Güçlendirilmesinden Sorumlu Bakanı Ogura Masanobu, AB Eşitlikten Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Helena Dalli, G20 Dönem Başkanı Hindistan'ın Kadın, Çocuk Gelişimi ve Azınlık İşleri Bakanı Smriti Zubin Irani ve Endonezya Kadınları Güçlendirme ve Çocuk Koruma Bakanı I Gusti Ayu Bintang Darmawati ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. - YENİ DELHİ