Bakan Göktaş, Frankofon Büyükelçilerle Aile Diplomasi Görüşmesi Yaptı
Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da görev yapan Frankofon Büyükelçiler ile buluştu. Bakan Göktaş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'da görev yapan Frankofon Büyükelçiler ile bir araya geldik. Aile yılı kapsamında yürüttüğümüz politikaları uluslararası düzlemde de tanıtmak için yürüttüğümüz Aile Diplomasisi hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Kadınlara, çocuklara, engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmetlerdeki ülke tecrübemizi paylaştık. Büyükelçilik görevi yapmış biri olarak, uluslararası iş birliklerinin olumlu etkilerini son derece önemsiyorum. Değerli Büyükelçilere çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
