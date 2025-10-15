Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Finansal Okuryazarlık Eğitim Programı' ile her alanda kadınları güçlendiren ve toplumsal refahı büyüten çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti. Bakan Göktaş, "Finansal okuryazarlık eğitimleriyle kadınlara kendi yaşamına sahip çıkma potansiyelini gösteriyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) iş birliğinde düzenlenen 'Finansal Okuryazarlık Eğitim Programı', BTK'da gerçekleştirildi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve SPK personeli katıldı. Bakan Göktaş, programın açılış konuşmasında kadınların kendi gelirlerini yönetebildiğinde sadece bütçelerini değil, hayatlarını da yönetmeye başladıklarını belirterek, "Biz, Bakanlık olarak tam da bu yüzden finansal okuryazarlığı bir kalkınma aracı değil. Bir güçlenme aracı olarak görüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu eğitimle, kadınların kendi geleceklerini güvenle planlayabilen bireyler olmasını hedefliyoruz. Dijitalin hayatımızda bu kadar yer ettiği bir dönemde finansal okuryazarlık önemlidir. Bugün, dünyanın en büyük sermayesi bilgiyi hayatın bir parçası haline getirebilmektir. Harcarken, birikim yapmayı da düşünebilmek, hayatın dengesini kurabilmektir. Finansal planlama, bu dengenin aklıdır. Bizleri, yarınlarını düşünen bireyler haline getirir. Değer üretmenin gücünü, çevremize katkı sunma ve birlikte büyüme bilincine dönüştürmemizi sağlar. Çünkü gerçek refah, sadece kazandıklarımızda değil. Aynı zamanda paylaştıklarımızda, ürettiklerimizde ve geleceğe bıraktıklarımızdadır" ifadelerini kullandı.

"Eğitimlerimizle 1 milyonu aşkın kişiye ulaştık"

Finansal farkındalığın sayılardan ziyade davranışlarla ilgili olduğunu belirten Göktaş, "Bilinçli kararlar almak, kaynakları verimli kullanmak ve sürdürülebilir bir yaşam kurmak toplumsal kalkınmaya da yön vermektedir. ve hedefimiz, bu bilinci, bu anlayışı yaygınlaştırmaktır. Finansal okuryazarlık eğitimlerimiz, bu hedefi gerçekleştirmek için bir araçtır. Çünkü gelirimiz ve mesleğimiz ne olursa olsun; bütçe yönetimi, tasarruf, borçlanma ve yatırım kararları hayatımızın tam merkezindedir. Bakanlık olarak, bu eğitimlerle, ekonomik hayatın yanı sıra kadınların karar alma süreçlerinde de daha etkin bir rol üstlenmelerini sağlıyoruz. Finansal sisteme güvenle adım atan her kadın böylece kazancını yönetebiliyor, kendi işini kurma yeteneği kazanıyor, bilinçli yatırımlar yapıyor. Bu anlamda 2018'den bugüne kadar finansal okuryazarlık konusunda verdiğimiz eğitimlerle, kadınların destekler, teşvikler ve başvuru mekanizmalarına dair bilgilere kolay erişmelerini sağladık. Sermaye Piyasası Kurulu ile 2024'te imzaladığımız protokol de, kadınların ekonomik güçlenme yolculuğunda önemli bir dönüm noktası oldu. Bu sayede eğitimlerimizle 1 milyonu aşkın kişiye ulaştık. Finansal Okuryazarlık Platformu'nda yayınlanan bütçe, kredi, yatırım, borsa ve dijital finans konularındaki eğitim videolarıyla finansal farkındalığı yaygınlaştırdık. Yüz yüze gerçekleştirdiğimiz bu eğitimlerle de, farklı meslek gruplarından kadınların finansal yetkinliklerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kadınların ekonomik hayata katılmasını sağlamak temel önceliğimizdir"

Eğitim programının tasarruftan yatırıma, borç yönetiminden dijital finansa kadar geniş bir içerikten oluştuğunu ve amaçlarının kadınların finansal sistemleri güvenle kullanarak dijital ekonomiye aktif biçimde katılmalarını sağlamak olduğunu dile getiren Göktaş, "Ayrıca bu farkındalığı yaşamlarının doğal bir parçası haline getirmelerine katkı sunmaktır. İşte bu noktada, "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı"mız kadınların her alanda daha da görünür olmalarını hedefleyen kapsamlı bir vizyon belgesidir. 8 Mart'ta yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle oluşturduğumuz Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulları ile de çalışmalarımızı yerelde koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Çünkü biz kadınların, değişimin, kalkınmanın ve refah dolu bir geleceğin öncüsü olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda kadınların ekonomik hayata tam ve eşit katılımını sağlamak, girişimcilik potansiyelini artırmak temel önceliğimizdir. Bunun için Türkiye'nin dört bir yanında projeler hayata geçiriyoruz. Eğitim ve danışmanlık desteklerimizle, kadın kooperatiflerini güçlendiriyoruz. Böylece binlerce kadının üretime katılmalarını ve yerel kalkınmada aktif rol olmalarını sağlıyoruz. E-ticaretten temiz teknolojiye, enerjiden tarıma uzanan bir alanda kadın girişimciliğini destekleyen projeler yürütüyoruz" dedi.

"Finansal okuryazarlık eğitimleriyle kadınlara 'kendi yaşamına sahip çıkma' potansiyelini gösteriyoruz"

Kadınların istihdamını artıran iş birlikleriyle ekonomide daha etkin bir kadın varlığının önünü açtıklarını dile getiren Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Ekim ayında Afyonkarahisar'dan başlattığımız 'Yükselen Kadınlar Programı', bu vizyonun somut bir yansımasıdır. Bu program ile kadınların girişimcilik yolculuklarında cesaret kazanmalarına ve iş fikirlerini hayata geçirmelerine destek oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde kadınların emeğini, aklını ve cesaretini Türkiye Yüzyılı'nın üretim gücüne dönüştürüyoruz. 2025 Aile Yılı'nda her alanda kadınları güçlendiren ve toplumsal refahı büyüten çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Finansal okuryazarlık eğitimleriyle aslında bir kadına "kendi yaşamına sahip çıkma" potansiyelini gösteriyoruz. Bu anlamda bu program, sadece bir finans eğitimi değil, kadınların kendi potansiyellerini fark etmelerini sağlayan kıymetli bir adımdır. Bu eğitimlerin ilkini Ticaret Bakanlığında gerçekleştirdik. Bugün de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi dijital çağın öncüsü bir kurumun değerli çalışanlarıyla bu adımı atıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Finansal güç, emeğimize değer katma ve geleceğimizi güvenle inşa etme cesaretiyle ölçülür." - ANKARA