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Bakan Göktaş, Filistinli kadın, çocuk ve yaşlıların korunması konusunda görüşmeler yaptı

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Halid ABD Mustafa ve Filistin Konseyi Kadın ve Aileden Sorumlu Komite Başkanı Dalal Salameh ile bir araya geldi. Görüşmede, Filistinli kadın, çocuk ve yaşlıların korunması konusunda yapılabilecekler üzerine konuşuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İnsanlık tarihinin en korkunç katliamlarından birisinin yaşandığı Gazze'yi kimsesiz ve çaresiz bırakmamakta kararlıyız." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin Konseyi Kadın ve Aileden Sorumlu Komite Başkanı Dalal Salameh, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve Lübnan Gençlik Projesi Başkanı Melek El Nimer ile bir araya geldiklerini bildirdi.

Filistinli kadın, çocuk ve yaşlıların korunmasına ilişkin yapılabilecekler üzerine görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Göktaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Çok geç kalınmış olsa da BM Genel Kurulunun Gazze'de acilen insani ateşkes istenilen karar tasarısını 153 oyla kabul etmesini insanlık adına umut verici bir adım olarak değerlendirdik. İnsanlık tarihinin en korkunç katliamlarından birisinin yaşandığı Gazze'yi kimsesiz ve çaresiz bırakmamakta kararlıyız. En kısa zamanda üzerimize düşeni yapabilmek adına uluslararası kararların eyleme dönüşebilmesini umuyoruz."

Kaynak: AA / Politika

Mahinur Özdemir Göktaş Filistin Ankara Gazze İnsan Hakları Dış Politika Politika Güncel Haberler

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