Bakan Göktaş: Filistin'deki çocuklara yardım etmeye hazırız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " Filistin'de saldırılardan etkilenen çocuklara yönelik yapılacaklar konusunda harekete geçtik. Şartlar elverdiğinde elimizden gelen tüm sosyal hizmetlerimizi Gazze'ye ulaştırmaya hazırız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Sağlık Örgütü ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ortaklığında düzenlenen Afetlerde ve Acil Durumlarda Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Hizmetlerinin Koordinasyonu ve Psikolojik İlk Yardım Eğitimi Programı'nın açılışına katıldı. Ankara'da özel bir otelde düzenlenen programda konuşan Bakan Göktaş, "Türkiye Cumhuriyeti 100 yıl önce büyük imkansızlıklar ve zorluklar içinde kuruldu. Artık bir asrı devirmiş bir cumhuriyetiz. Büyük Türkiye, refahını üretmiş, vatandaşlarına çağın tüm imkanlarını sunan güçlü bir ülke oldu. Güzel ülkemizi büyük kahramanlıklar ve fedakarlıklarla bize miras bırakan atalarımız, aynı zamanda omzumuza tarihi bir yük yükledi. Bu sorumluluğun bilincinde canla başla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

" Filistin'de saldırılardan etkilenen çocuklara yönelik yapılacaklar konusunda harekete geçtik"

İsrail'in saldırılarının durması ve uygun ortamın oluşması halinde Gazze'ye yardım etmeye hazır olduklarını söyleyen Bakan Göktaş, "Ne yazık ki aile bütünlüğünün korunması bazı dönemlerde daha da zor oluyor. Aileler, afetlerde, savaşlarda, büyük göçlerde dağılıyor, parçalanıyor. Bugün Filistin'de gözümüzün önünde yaşanan insanlık dramı buna bir örnek. Ukrayna'da yaşananlara ilk cevap veren, ilk el uzatan ülkelerden biri bizdik. Bugün de Filistin'e ilk ses çıkaran yine biz olduk. İnsani krizin bir an önce son bulması için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her türlü çabayı sarf ediyoruz. Saygıdeğer hanımefendinin himayelerinde Filistin'de saldırılardan etkilenen çocuklara yönelik yapılacaklar konusunda harekete geçtik. Şartlar elverdiğinde elimizden gelen tüm sosyal hizmetlerimizi Gazze'ye ulaştırmaya hazırız" diye konuştu.

"Artık odaklanmamız gereken bu afetin uzun vadeli etkileri ve sonuçları"

Türkiye'nin 6 Şubat'ta yaşadığı deprem felaketini hatırlatan Göktaş, "Depremin yıkıcı etkilerine maruz kalan 11 şehrimizde ilk andan itibaren sahaya indik, vatandaşımızın yanında olduk. Her bir çalışma arkadaşımız büyük bir özveriyle çalıştı. Şahidim, şahitsiniz. Bugün geldiğimiz noktada yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Depremin akut etkileri geride kaldı. Artık odaklanmamız gereken bu afetin uzun vadeli etkileri ve sonuçları. İkincil etkilerin hafifletilmesi ve depremden etkilenenlerin rehabilitasyonu gibi birçok başlıkta dikkatle yürütülmesi gereken süreçler mevcut. Bu bağlamda yürüttüğümüz çalışmalar en az birincil etkilerin hafifletilmesi kadar önemli. Psikososyal destek faaliyetlerinde personelimizin donanımı hayati önem taşıyor. Şimdiye kadar Kuveyt Devleti, Dünya Sağlık Örgütü ve Bakanlığımızın iş birliğinde düzenlenen programlarda Çocuklara Yönelik Psikolojik İlk Yardım Tazeleme Eğitimi, Uzmana Danış Oturumları, Çalışana Destek Grup Çalışmaları, Kendine Yardım Eğitimleri gibi çeşitli temalarda eğitimler ve uzmanlarla buluşmalar gerçekleştirildi. 2 binden fazla arkadaşımız bu eğitimlere katıldı. Bu eğitimler ve siz çalışma arkadaşlarımızın fedakarlıkları sayesinde sahada daha etkin, verimli ve bütüncül bir sosyal hizmet anlayışını gerçekleştirebildik. Bugün burada yine çok kıymetli bir eğitimin açılışı için bir aradayız. 5 gün sürecek olan Afetlerde ve Acil Durumlarda Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Hizmetlerinin Koordinasyonu ve Psikolojik İlk Yardım Eğitimi'nin siz çalışma arkadaşlarımı sahada daha da güçlendirmeye ve karar alma mekanizmalarınızı daha sağlıklı zeminlere oturtacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA