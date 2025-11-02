Bakan Göktaş, 'Esnaf Ailesi Olmak' Projesi Galasına Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Esnaf Ailesi Olmak" projesinin galasına katıldı.

Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) tarafından yürütülen 'Esnaf Ailesi Olmak' projesinin galasını gerçekleştirdik. Esnaf bir ailenin evladı olarak birlikte üretmenin, birlikte yaşamanın ve birlikte büyümenin önemini bizzat biliyorum. Esnaflarımız ülkemizin dayanışma, güven ve kültür mirasını yaşatan büyük bir ailedir. Esnaflığın ruhunu aile sıcaklığıyla buluşturan bu kıymetli projede emeği bulunan esnaflarımıza, ailelerine ve dernek üyelerine gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA