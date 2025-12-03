Bakan Göktaş: "Engelli bireylerin haklarını tam olarak kullanabildikleri bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Engelli bireylerin hayatın her alanında var olabildiği, haklarını tam olarak kullanabildikleri bir Türkiye ve dünya için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda düzenlenen programla "Engelsiz Mobil" uygulaması tanıtıldı. Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, uygulamanın engelli vatandaşların kamu hizmetlerine daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde erişebilmesi için tasarlandığını dile getirdi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak yenilikçi adımların çoğalması ve toplumda güçlü bir farkındalığın oluşması için bir fırsat olduğunu belirten Göktaş, engelli bireylerin gününü kutladı.

"Erişilebilirliği temel önceliklerimizden biri olarak görüyoruz"

Engelli bireylerin hak ve hizmetlere kolay ulaşabilmesi için erişilebilirliği temel önceliklerinden biri olarak gördüklerini aktaran Göktaş, "Bakanlık olarak engelli bireylerin güvenle yaşadığı, fırsat eşitliğinin güçlendiği ve hayata tam katılımın sağlandığı kapsayıcı bir toplum inşa etmek için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve engelli hakları konusunda ortaya koyduğu hassasiyet çalışmalarımıza her zaman yön verdi. Bu anlamda engelli bireylerin hak ve hizmetlere kolay ulaşabilmesi için erişilebilirliği temel önceliklerimizden biri olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Mobil uygulamanın içeriği hakkında bilgi veren Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uygulamamızın merkezinde Dijital Engelli Kimlik Kartı bulunuyor. Bu kartı Avrupa Birliği Engellilik Kartı Direktifi ile uyumlu bir yapıda hazırladık. Böylece QR doğrulama ve güvenli kimlik paylaşımı gibi teknolojilerle engelli vatandaşlarımızı dijital ortamda güçlendiren önemli bir adım atıyoruz. Diğer yandan, rapor süresi doğrultusunda, evde bakım ya da engelli aylığı gibi ödemeler yatırıldığında vatandaşlarımızın anında haberdar olmalarını sağlayacağız. Ayrıca toplu ulaşım ve riskli hava koşulları gibi günlük yaşamı etkileyen durumları anlık olarak bildireceğiz. Uygulamanın içinde yer alan Engelsiz Akademi ile kısa eğitim videoları, işaret dili dersleri ve farkındalık içerikleriyle toplumda yeni bir alan açacağız. Engelsiz Harita ile kullanıcıların karşılaşacağı erişim sorunlarını fotoğraf, konum ve açıklama ile bildirmesine imkan sunacağız. Kaldırım bozukluğu, engelli park yerlerinin işgali, asansör arızası, rampası olmayan geçitler gibi her bildirim ilgili kuruma iletilerek, çözüm süreci uygulama üzerinden takip edilebilecek. Bu sayede erişilebilirlik artık şeffaf, ölçülebilir ve yönetilebilir bir sürece dönüşecek. Uygulama ile eğitim ve istihdam imkanlarını, vergi muafiyetleri, toplu taşıma avantajları ve e-Devlet bağlantılarını tek bir ekranda sunuyoruz. Yapay zeka destekli asistan ile kullanıcılar en doğru bilgiye en kısa yoldan ulaşabilecek. Acil durumlarda tek tuşla 112 araması, konum paylaşımı, sessiz acil çağrı, panik butonu ile hızlı ve güvenli bir destek sağlıyoruz."

Projenin arkasında büyük bir dayanışma ağı olduğunu söyleyen Göktaş, "2025 Aile Yılı vesilesiyle hayata geçirdiğimiz bu projeleri engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak daha kapsayıcı ve sürdürülebilir politikalarla devam ettireceğiz. Engelli bireylerin başarısı toplumun başarısıdır. Onların sporda, sanatta, eğitimde, çalışma hayatında elde ettiği her başarı hepimiz için bir gurur kaynağıdır" şeklinde konuştu.

"Engelli bireylerin haklarını tam olarak kullanabildikleri bir Türkiye ve dünya için çalışmaya devam edeceğiz"

Engelli bireylerin pek çok alanda elde ettiği başarıların kendileri için gurur kaynağı olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Onların sporda, sanatta, eğitimde, çalışma hayatında elde ettiği her başarı, hepimiz için bir gurur kaynağıdır. Bugün aramızda, Tokyo'da düzenlenen 25. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'ndan gelen milli sporcularımız bulunuyor. Onların uluslararası arenada elde ettikleri başarılar, engelli bireylerin imkan sunulduğunda neler başarabileceklerini dünyaya gösteriyor. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu başarıların benzer örneklerini her alanda görmek mümkündür. Kimi engelli gencimiz yazılım mühendisi olup teknolojide yenilikler yapıyor, kimi görme engelli sanatçımız sahnede harikalar oluşturuyor. Engel dediğimiz şey doğru destek ve fırsatlarla aşılabilir bir durumdur. Yeter ki bizler toplum olarak dayanışma ruhumuzu canlı tutalım ve 'engelsiz bir hayat' hedefine inanmayı sürdürelim. Biz, engelli bireylerin hayatın her alanında var olabildiği, haklarını tam olarak kullanabildikleri bir Türkiye ve dünya için çalışmaya devam edeceğiz."

Bakan Göktaş, konuşmasının ardından 25. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'ndan gelen milli sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA