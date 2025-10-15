Haberler

Bakan Göktaş, Ekim Ayında 1,5 Milyar Lira Destek Ödemesi Yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için Ekim ayına yönelik 1 milyar 454 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada çocuklara yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini bildirdi. Çocukların aile ortamında büyümelerinin toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rolü olduğunu hatırlatan Bakan Göktaş, "Sosyal Ekonomik Destek" hizmeti ile çocukları ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içerisinde desteklediklerini ifade etti. Bakanlık olarak çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için gayretle çalıştıklarının altını çizen Bakan Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için ekim ayına ilişkin 1 milyar 454 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık" dedi. - ANKARA

