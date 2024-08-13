Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Dijital Bağımlılıkla Mücadele Etmeye Kararlıyız

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'de evinde oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenen A.K.'nin (18), daha önceden temin ettiği maske ve çelik yeleğini giydikten sonra elindeki balta ve bıçakla sokağa çıkıp karşılaştığı kişilere saldırarak 5 kişiyi yaraladığı olayla ilgili, "Yaşadığımız bu olay dijital ve oyun bağımlılığının çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığını olumsuz etkilediğinin somut bir göstergesidir. Bu olay, durumun vahametini ve aciliyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Geçtiğimiz mayıs ayında kamuoyuyla paylaştığımız Aile Eylem Planımızda da önemli yer verdiğimiz dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın programı kapsamında ilk olarak Aydın Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen ve bürokratlar katıldı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, Bakan Göktaş'ı makamında ağırladı. Bakanlık olarak, kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla sosyal hizmet politikalarını sürdürdüklerini belirten Göktaş, "Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' hedefiyle aileyi merkeze alan çalışmalarımızı tek tek hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda 81 ilimizde olduğu gibi Aydın'da da pek çok hizmete imza attık. İstihdam başta olmak üzere her alanda kadını destekleyen projeler yürüterek, sosyal, siyasal ve ekonomik anlamda kadınlara destek oluyoruz. Çocuklarımıza ve gençlerimize güzel bir ülke bırakmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sosyal hizmet merkezlerimizle bu şehrin kadınlarına, çocuklarına, yaşlılarına, engellilerine hizmet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'BAŞARILI BİRER GİRİŞİMCİ OLMALARINA DESTEK OLUYORUZ'

Bakanlık olarak, Aydın'da 8 Sosyal Hizmet Merkezi ile vatandaşlara destek olduklarını ifade eden Bakan Göktaş, "Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) görevlilerimizle 'Aile Sosyal Destek Programımız' kapsamında ihtiyaç duydukları an vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Program kapsamında 2017 yılından bugüne kadar şehrimizde 90 bin hanemize ulaştık. Gençlerimizi aile olmaya, yuva kurmaya hazırladığımız Aile Eğitim Programımızdan ise 2013 yılından bu yana 25 bin kişinin faydalanmasını sağladık. Aydın'da bulunan 12 kadın kooperatifiyle kadınların başarılı birer girişimci olmalarına destek oluyoruz. Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri ile 2018'den bu yana 820 kadına destek olduk. Ev tipi bakım modeliyle hizmet verdiğimiz Aydın'daki 22 çocuk evinde, 0-18 yaş arası 119 çocuğumuza devletin şefkat şemsiyesi altında koruma ve bakım hizmeti sunuyoruz. Bugün 'Sosyal ve Ekonomik Destek' programıyla aile bütünlüğünü koruyarak 1.802 çocuğumuzun sağlıklı gelişimine katkı sunuyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla 7'den 70'e ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Şehrimizde bulunan 18 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla sosyal devlet olmanın gereğini yerine getiriyor, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

'ENGELLİ VE YAŞLILARIMIZ İÇİN ÖZEL POLİTİKALAR YÜRÜTÜYORUZ'

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın'da Evde Bakım Yardımı'ndan çok sayıda kişinin faydalandığını söyleyerek, "Engelli ve yaşlılarımızın toplumsal hayata etkin katılımı da bizler için oldukça önemli bir diğer konu. Bu anlamda engelli ve yaşlılarımız için özel politikalar, çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda Aydın'da, 2 bakım ve rehabilitasyon merkezimizde 41 engelli vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Ayrıca 5 huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 313 büyüğümüze hizmet sunuyoruz. Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasına önem veriyoruz. Bu hizmetimiz doğrultusunda Aydın'da Evde Bakım Yardımı'ndan bugün 7 bin 667 vatandaşımız faydalanıyor" dedi.

'YATIRIMLAR SÜRÜYOR'

Aydın'da devam eden yatırımlar hakkında bilgi veren Bakan Göktaş, "Bu kapsamda Efeler'e çocuk destek merkezi, çocuk evleri sitesi, huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezimizi kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca Buharkent'te huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi, Köşk'te engelsiz yaşam bakım ve rehabilitasyon merkezi, Atça'da ile Çine'de engelsiz yaşam ve rehabilitasyon merkezimizin çalışmaları devam ediyor. Bugünkü programımız kapsamında Köşk'te yapımı devam eden engelsiz yaşam bakım ve rehabilitasyon merkezimizi de ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyeceğiz. Tüm bu çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak Aydınlı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Kıymetli valimizle, milletvekillerimizle Aydın'ın ihtiyaçlarını yakından takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'OYUN BAĞIMLILIĞI CİDDİ BİR SORUN'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'de evinde oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenen A.K.'nin, daha önceden temin ettiği maske ve çelik yeleğini giydikten sonra elindeki balta ve bıçakla sokağa çıkıp karşılaştığı kişilere saldırarak 5 kişiyi yaraladığı olayla ilgili de açıklama yaparak, "Bildiğiniz üzere dün Eskişehir'de bir genç oynadığı savaş oyunlarının etkisiyle kesici aletle sokakta vatandaşlarımıza saldırıda bulundu. Maalesef 5 vatandaşımızın yaralanmasına sebep oldu. Öncelikle yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz hem yaralı vatandaşlarımıza hem de ailelerine gereken psikososyal desteği sağlamaktadır. Tüm tedavi süreçleri yakından takip edilmektedir. Aslında yaşadığımız bu olay dijital ve oyun bağımlılığının çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığını olumsuz etkilediğinin somut bir göstergesidir. Daha önce de oyunların olumsuz etkilerinin neden olduğu vakalarla karşı karşıya kaldık. Bugün oyun bağımlılığı ciddi bir sorun. Dün yaşanan bu olay, durumun vahametini ve aciliyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Geçtiğimiz mayıs ayında kamuoyuyla paylaştığımız Aile Eylem Planımızda da önemli yer verdiğimiz dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız" diye konuştu.