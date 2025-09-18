Bakan Göktaş, Devlet Himayesinde Büyüyen Gençlerle 'Üniversiteye Merhaba' Dedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Devletimizin himayesinde büyüyen ve Çocuk Hakları Komite üyesi çocuklarımızla bugün 'üniversiteye merhaba' dedik" dedi.

Devlet himayesinde büyüyen ve Çocuk Hakları Komitesi üyesi gençlerle bir araya gelen Bakan Göktaş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Bakan Göktaş paylaşımında, "Devletimizin himayesinde büyüyen ve Çocuk Hakları Komite üyesi çocuklarımızla bugün 'üniversiteye merhaba' dedik. Azimleri, başarıları ve hayalleriyle bizlere umut veren pırıl pırıl gençlerimiz, geleceğimizin en güçlü teminatı. Daha müreffeh ve güçlü bir Türkiye hedefimize, onların enerjisi ve kararlılığıyla yürüyoruz. Gençlerimizi gönülden tebrik ediyor, akademik yolculuklarının bu heyecan verici yeni döneminde başarılar diliyorum. Hayatlarının her aşamasında yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA