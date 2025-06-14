Bakan Göktaş, Depremzede Muhammet'i Ziyaret Etti

Bakan Göktaş, Depremzede Muhammet'i Ziyaret Etti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hatay'da depremde ailesini kaybeden Muhammet Huyluoğlu'nu teyzesiyle birlikte ziyaret etti. Bakan, Muhammet'in ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli adımların atıldığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6 Şubat 2023'te Hatay'da yaşanan depremde tüm ailesini kaybeden Muhammet Huyluoğlu'nu, teyzesinin evinde ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Bakan Göktaş, Muhammet ve onu kendi öz evladı gibi görerek koruyup kollayan ve kendi evinde kendi öz çocuklarıyla birlikte büyüten teyzesi Mine Özer Cebeci, eşi Yılmaz Cebeci ve aile bireyleriyle bir süre görüşerek hasbihal etti.

Bakan Göktaş, teyzesiyle birlikte yeni bir başlangıç yapmaya çalışan Muhammet'in ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm adımların atıldığını vurgulayarak, "Muhammet gibi evlatlarımızın hayata tutunması, bizim en büyük umudumuz. Evladımızın ve ailemizin her zaman yanındayız." dedi.

Muhammet'e sahip çıkan Cebeci ailesine teşekkür eden Bakan Göktaş, "Sizler, Muhammet'e kucak açarak büyük bir insanlık örneği gösterdiniz. Sizlere minnettarız." diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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