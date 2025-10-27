Bakan Göktaş: Depremden Etkilenler İçin Psikososyal Destek Ekipleri Görevde

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, depremin ardından Psikososyal Destek ekiplerinin saha çalışmlarına başladığını açıkladı.

Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal Destek ekiplerimiz ivedilikle saha çalışmalarına başlamaktadır. Allah, ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" ifadelerini kullandı. - ANKARA