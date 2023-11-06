Bakan Göktaş: Deprem bölgesinde afetzedelere destek olmaya devam ediyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından afetzedelere destek verdiklerini ve psikososyal destek ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Bakan Göktaş, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı ziyaretinde depremin etkilediği ilçelerin durumunu hatırlatarak, sahada yapılan çalışmaları yerinde tespit ettiklerini ve eksikleri tamamlamak için çaba gösterdiklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş merkezli depremin ilk anından itibaren sahada afetzedelerin yanında olduklarını, psikososyal destek ekiplerinin de halen çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Göktaş, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti.

Gaziantep'te coşkulu bir teşkilatla karşılaştığı için gurur duyduğunu ifade eden Göktaş, ülke olarak çok büyük bir deprem yaşandığını ve Nurdağı ve İslahiye'nin en çok etkilenen ilçelerden olduğunu hatırlattı.

İlk günden itibaren Bakanlık olarak deprem bölgesindeki çalışmalara başladıklarını anımsatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Psikososyal destek ekibimizle alandan elimizi hiç çekmedik. Aksine gece gündüz orada çalışan ekibimiz var, hala da var. Bugün de gittiğimizde Nurdağı'nda bir sosyal hizmet merkezi sözü verdik. Çok güzel projeleri sahada ziyaret ettik. Kadın kooperatiflerimizle bir araya geldik. Aynı zamanda burada yapılan güzel çalışmaları yerinde tespit edip, eksikleri de görüp inşallah onları hep beraber tamamlayacağız. 6 Şubat depremini geride bırakmıyoruz. Her gün bizler sahadayız ve oranın iyileştirilmesi için hakikaten her bir teşkilat mensubunun çalıştığı gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bizler de gece gündüz çalışıyoruz. Buranın iyileşmesi için ve kadınlarımızın, çocuklarımızın iyi hallerini korumaları ve güçlenmesi için de var gücümüzle sahadayız. Hiç kimseyi geride bırakmama anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz."

"Öyle bir lider var ki hakikaten gecesi gündüzü yok"

Göktaş, AK Parti'nin gece gündüz demeden çalışarak bugünlere geldiğini vurguladı.

"Öyle bir lider var ki hakikaten gecesi gündüzü yok. Bu güçlü teşkilatın aslında ilham kaynağı olan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde önümüzdeki yerel seçimde de aynı güçle, motivasyonla, birlik-beraberlikle devam edeceğimizden eminim." ifadelerini kullanan Bakan Göktaş, şunları belirtti:

"Zaten ben buradan bu enerjiyi aldım. Buradan hiçbir şüphem yok. Sizler, zaten her seçimde güçlü desteğinizi Sayın Cumhurbaşkanı'mıza gösterdiniz. O da sizlere güvendi, buraya bakanlık yapmış çok kıymetli bir başkan gönderdi. Kıymetli Abdülhamit Bakanımızı, grup başkanvekili yaptı. Çok kıymetli vekillerimiz var. Gerçekten şehrin bütün taleplerini bizlere ulaştırıyor. Önümüzde bir seçim var ve biz bu seçimde rehavete asla kapılmamalıyız."