Bakan Göktaş: Sosyal medya düzenlemesi, suç şebekeleriyle mücadelenin önemli bir ayağı

'KOMİSYONDAN ÇOCUK KORUMA PAKETİ BEKLİYORUM'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Göktaş, komisyonun kurulmasının çok önemli olduğuna işaret ederek, "Ben bu komisyondan çocuk koruma paketi bekliyorum. Tedbir kararlarının etkin uygulanmasını bekliyorum. Zira, tedbir kararları uygulanıyor, kim uygulayacak? Yani ben danışmanlık tedbiri uyguluyorum, sağlık tedbiri, eğitim tedbiri uygulanıyor ama bunun koordinasyonunda zaman zaman aksaklıklarla karşılaşıyoruz. Bunu söylemezsem ben ayıp ederim, bu bizim eksikliğimiz. Başka bir eksikliğimiz neydi, söyleyeyim; dijitalleşme. Dijitalleşmede büyük eksikliğimiz vardı. Bu sosyal risk haritamızda tam da bizim dijitalleşmemize cevap verecek nitelikte ve sadece Bakanlığımız için değil. Bakın nitelikli sosyal risk haritası çalıştık; bu belki dünyada eşi benzeri olmayacak nitelikte çünkü mahalle mahalle, hane hane olabilecek detaylı bir çalışma ve bizim neden bir günde bir sosyal risk haritası oluşturmadığımız da ortada çünkü o kadar titiz çalışmamız gerekiyor. Veriyi birbirimize paylaşıyoruz. Normalde kanun bize diyor ki, 'Zamanında bütün çocukları bildirebilir' ama onlar bakım tedbiri olan çocukları bize bildiriyor. Yani buradaki eleştirilerin, yapıcı eleştirilerin hepsi başım üstüne. Yani bunu ben siyaseten değerlendirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Burada yapmamız gereken kanunlarımızı en aktif bir şekilde, varsa eksiklikleri, koordinasyonla doğru mekanizmaları oluşturarak, belki yasal düzenlemeleri oluşturarak yaptırmak" ifadelerini kullandı.

'BİRİ BENİ ARAYARAK, 'MAVİ GÖZLÜ ÇOCUK İSTİYORUM' DEDİ'

Evlat edinmeyle alakalı prosedürlerden bahseden Bakan Göktaş, son 6 ay içerisinde 100 çocuğun profesyonel koruyucu aileye verildiğini ve bir vatandaşın kendisini aradığını belirterek, "Evlat edinmede 0-3 yaş talebi çok fazla ve herkes de kız çocuğu istiyor. Hatta bir ara biri beni aradı, dedi ki, 'Mavi gözlü çocuk istiyorum.' Yani bu bir sipariş değil dedim. Yani eğer bir çocuğa aile olmak istiyorsanız, lütfen bunun ne cinsiyet ayrımını yapın, ne yaş ayrımı yapın, göz rengini bari belirlemeyin, böyle bir şey olamaz. Biz çocuklarını teslim ettiğimiz o aileleri takip ediyoruz. Yeri gelince çocukları geri alıyoruz. Evlat edinme süreci uzun bir süreç. Aranızda yapay zeka kullananlar vardır. Az önce bir yazdım, 'İnsanlar neden sokak çetelerine dahil olur?' dedim. Dediler ki, 'Bir yere ve bir şeye bağlanma talebi var'. Yani çocuklar da ailelerinden veya okul ortamında bulamadıkları o çevre nedeniyle zaman zaman bir kimlik belirleme amacıyla da maalesef bu grupların eline kurban düşebiliyor. O yüzden biz aileyi güçlendirelim, aileyi gerekli yere koyalım, aileleri de bilinçlendirelim" diye konuştu. Bakan Göktaş ayrıca 2025 yılında 182 bin 997 çocuğa sosyoekonomik destek sağladıklarını ve 182 bin 997 aileyi ziyaret ettiklerini sözlerine ekledi.

'HER TÜRLÜ İFADE BİZİM İÇİN İHBAR NİTELİĞİ TAŞIYOR'

Bakan Göktaş, 2025 yılında mahkemelerin 43 bin 270 danışmanlık tedbiri kararı aldığını ve aktif danışmanlık karar sayısının 58 bin olduğunu aktardı. Gece kulüplerindeki kız çocuklarına istismar soruşturması ile ilgili de konuşan Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"İlgili 2 dava var, onu özellikle söylemek lazım. Davalardan bir tanesinde yani bu yargı süreci devam ediyor, gizlilik kararı var davalarla ilgili. Ben genel vakalar üzerine çok detaylı bilgi vermem ama Çocuk Hizmetleri Genel Müdürümüz burada, size bütün detayları verebilir. Ama burada ve basında çıkan haberlerin yüzde 80'inin de doğru olmadığını söylemek istiyorum. Ancak ilkinde biz yokuz; bir tanesinde İçişleri Bakanlığı'nın yani adli kolluk, kolluk kuvvetlerinin kendi yürüttüğü bir dava var. Ama gerçekten burada hiçbir şekilde bir çocuğumuzun dahi böyle vahim olayların içerisinde bulunmamasını önemsiyoruz. Her türlü ifade bizim için bir ihbar niteliği taşıyor. Nihayetinde burada da gereken neyse yapmaya devam edeceğiz."