Bakan Göktaş: "Bugün itibarıyla 51 bin 947 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamuda istihdamını sağlamış olacağız"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün yapılacak atamalarla toplam 51 bin 947 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdam edilmiş olacağını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 'Gaziler Günü' vesilesiyle 'Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni' düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Törende açılış konuşmasını yapan Bakan Göktaş, Türkiye'nin var oluş mücadelesinin en değerli nişanelerinin şehitler ve gaziler olduğunu söyleyerek, "Bizlere düşen görev ise şehitlerimizin emanetini gözümüz gibi korumaktır. Gazilerimizin mirasını ilelebet yaşatmaktır. Bizi biz kılan bu değerlerimizi evlatlarımıza en güzel haliyle aktarmaktır" diye konuştu.

"Bugün itibarıyla 51 bin 947 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamuda istihdamını sağlamış olacağız"

Göktaş, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına yönelik atamalara ilişkin, "Birazdan gerçekleştireceğimiz 630 atamayla da bugün itibarıyla 51 bin 947 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamuda istihdamını sağlamış olacağız" şeklinde konuştu.

"Aile Yılı, millet dayanışmasını ve toplum huzurunu daha da sağlam kılan bir dönüm noktası olacak"

Hayata geçirilen her hizmet ve politikayla milletin birlik ve beraberlik duygusunun çelikten bir zırha büründüğünü vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin ve gazilerimizin kararlılığı sayesinde kardeşliğimize kastedenler, huzurumuzu bozanlar ve vatanımıza yönelen tehditler bu topraklarda barınamadı. Bizler Sayın Cumhurbaşkanım, zat-ı alinizin ortaya koyduğu bu güçlü iradeyi kendimize rehber edindik. Şehitlerimizin emanetini korumaya, gazilerimizin duasını almaya ve ülkemizi çok daha güçlü yarınlara taşımaya kararlıyız. Bu yolda 2025 Aile Yılı millet dayanışmasını ve toplum huzurunu daha da sağlam kılan bir dönüm noktası olacak." - ANKARA