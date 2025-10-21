Bakan Göktaş: Bakım Ekonomisi, Sosyal Politikanın Temel Taşıdır

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Erken çocukluktan yaşlılığa, engellilikten aile içi destek mekanizmalarına kadar uzanan geniş bir perspektifte, bakım hizmetlerini hak temelli bir sosyal politika alanı olarak ele alıyoruz" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da, ' Türkiye'de Bakım Ekonomisinin Dönüştürücü Büyümesi için Birleşmiş Milletler Ortak Programı Kapanış Toplantısı'na katıldı. Bakan Göktaş, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğinde düzenlenen programın, bakım ekonomisi alanında yeni bir anlayışın doğuşuna öncülük ettiğini belirterek, "Bakım ekonomisi sadece sosyal politikanın konusu değildir. Ekonomik kalkınmanın, toplumsal refahın ve sürdürülebilir gelişmenin temel bileşenlerinden biridir. Ne var ki bakım emeği uzun yıllar boyunca ekonomik göstergelerin dışında kalmıştır ve toplumsal değerinin çok altında değerlendirilmiştir. Oysa bugün biliyoruz ki bakım ekonomisine yapılacak her yatırım; sürdürülebilir kalkınma, toplumsal eşitlik ve ekonomik büyüme için önemlidir. Bu alana yatırım yapmak istihdam yaratır, eşitsizlikleri azaltır, sosyal korumayı güçlendirir, çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin yaşam kalitesini artırır" diye konuştu.

'YERİNDE BAKIM MODELLERİNİ YAYGINLAŞTIRIYORUZ'

Türkiye'nin bakım ekonomisini stratejik bir alan olarak tanıdığını söyleyen Bakan Göktaş, "Erken çocukluktan yaşlılığa, engellilikten aile içi destek mekanizmalarına kadar uzanan geniş bir perspektifte bakım hizmetlerini hak temelli bir sosyal politika alanı olarak ele alıyoruz. Bu anlayış, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şekillenen, insanı merkeze alan kalkınma yaklaşımının en güçlü yansımalarından biridir. 12'nci Kalkınma Planı, kadın, çocuk, engelli ve yaşlı alanlarında yürüttüğümüz strateji belgelerimiz ve Ulusal İstihdam Stratejisi'nde, bakım hizmetlerinin niteliğinin artırılması temel öncelik olarak belirlenmiştir. Bu hedef doğrultusunda bakanlık olarak tüm bireyleri kapsayan hizmet modellerini aile odaklı bir anlayışla güçlendiriyoruz" dedi.

Bakıma yapılan her yatırımı, Türkiye'nin geleceğine yapılan bir yatırım olarak gördüklerini söyleyen Bakan Göktaş, "Dünya hızla değişiyor. Nüfus yaşlanıyor, aile yapıları dönüşüyor, bakım talebi her geçen gün artıyor. Bu durum, bakım alanında yeni hizmet modellerinin geliştirilmesini ve daha kapsayıcı bir yapıya kavuşmasını zorunlu kılıyor. Gündüzlü ve yatılı bakım hizmetleri, yaşlı yaşam evleri, geçici misafir bakım uygulamalarıyla binlerce vatandaşımıza ulaşıyoruz. Fakat yaşlı bakımında kurum bakımına alternatif oluşturmak önem arz ediyor. Bu kapsamda yaşlılarımızın kendi evlerinde, alıştıkları sosyal çevrede ve sevdikleriyle birlikte yaşamlarını sürdürmeleri için yerinde bakım modellerini yaygınlaştırıyoruz. Böylece hem kuşaklar arası bağı güçlendiriyor hem de dayanışma kültürünü canlı tutuyoruz. Diğer yandan, çocuklarımızın sağlıklı gelişimini destekleyen bir sistem inşa etmek için çalışıyoruz. Erken çocukluk dönemine yönelik nitelikli bakım ve eğitim hizmetleri Bakanlığımızın öncelikli alanıdır. Bugün 81 ilimizde 2 bin 377 özel kuruluşumuzla 83 bine yakın çocuğumuza kreş ve gündüz bakımevi hizmeti veriyoruz" ifadelerini kullandı.

'GELENEKSEL BAKIM KÜLTÜRÜ OLUŞTURUYORUZ'

Bakanlık olarak bakım ekonomisini güçlendirmek amacıyla yakın zamanda bir çalıştay gerçekleştireceklerini kaydeden Bakan Göktaş, "Bunun yanı sıra Komşu Anne Projesi ile bu alanda aslında ülkemizde geleneksel olan bir bakım kültürü oluşturuyoruz. Bu proje, ebeveynler için ulaşılabilir bakım maliyetinin paylaşıldığı ve çocukların güvenli ev ortamlarında bakıldığı bir modeldir. Amacımız, komşu annelerin mesleki olarak güçlenmesini ve çocukların sağlıklı gelişimini sağlamaktır. Ayrıca, ebeveynlere ve komşu annelere düzenli rehberlik sunarak bakımın niteliğini artırmayı hedefliyoruz. Erken çocukluk dönemine yapılan yatırım, kadınların iş gücüne ve istihdama katılımını artırmak demektir. Bu sayede ebeveynlerin, aile yaşamı ile çalışma hayatı arasında bir denge kurmasına katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Mikail KARAMAN-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,