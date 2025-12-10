Bakan Göktaş, AK Parti Meclis Grubu'nu ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Meclis Grubu'nu ziyaret etti.

Bakan Göktaş ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın da yer aldığı ziyaret kapsamında, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer İleri ve Fatma Betül Sayan Kaya ve milletvekillerinin katılımıyla toplantı düzenlendi. Alınan bilgiye göre, toplantıda, doğum izni ve babalık izninin artırılmasına yönelik yasal düzenlemelere dair görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Göktaş'ın, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptığı toplantıda, doğum izninin 24 haftaya çıkarılması halinde çalışma hayatına etkisi değerlendirildi. Basına kapalı gerçekleşen toplantı 2,5 saat sürdü. - ANKARA