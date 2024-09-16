Bakan Göktaş: AK Parti, Türkiye'nin Talihini Değiştiren Tarihi Bir Dönüşüme İmza Attı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, iktidarda oldukları 23 yıllık süre zarfında Ak Parti'nin insanı merkeze alan bir anlayışla hareket ettiğini ve bu doğrultuda politika ürettiğini belirterek, " Ak Parti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin talihini değiştiren tarihi bir dönüşüme, gelişime imza attı" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mersin'de ' Ak Parti Mersin İl ve İlçe Teşkilatları ile Buluşma' programına katıldı. İl Başkanlığındaki toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Bakan Göktaş, Mersin'de teşkilata gönül veren, AK Parti için emek sarf eden yol arkadaşlarıyla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

İktidarda oldukları 23 yıllık süre zarfında AK Parti'nin insanı merkeze alan bir anlayışla hareket ettiğini ve bu doğrultuda politika ürettiğini vurgulayan Bakan Göktaş, "Hizmet siyaseti dedi, hiçbir ayrım gözetmeden vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini karşılayacak şekilde 81 ilimizin tamamına hizmet götürdü. Eser siyaseti dedi, hayata geçirdiği yatırımlarla 85 milyon vatandaşımız için Türkiye'nin dört bir yanında yaşam kalitesini yükseltecek eserler kazandırdı. AK Parti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin talihini değiştiren tarihi bir dönüşüme, gelişime imza attı. Kökü asırlar öncesine dayanan medeniyet değerlerimizden aldığı güçle belirlediğimiz büyük hedeflere doğru başarılı adımlar attı. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Mersin'e, 7 bölgede, 81 ilimizde adeta bir kalkınma seferberliği gerçekleştirdi. Bu süreçte AK Parti olarak, hep beraber unutulmaz başarılara ulaştık" diye konuştu.

"Mersin için, bugüne kadar 210 milyar 408 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik"

Mersin'in de ülkenin önde gelen üretim ve turizm merkezlerinden biri olarak bu başarıdan payını aldığını kaydeden Bakan Göktaş, "Bugün uluslararası limanlarımızdan biri olan Mersin Limanı ile Akdeniz ticaret yollarında etkili bir konumdayız. Bu anlamda Türkiye için vazgeçilmez bir değer taşıyan Mersin için, bugüne kadar 210 milyar 408 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu kapsamda aile ve sosyal hizmetler alanında ise 25 milyar liralık yatırım ve destek sağladık. Bakanlık olarak, herkesi kucaklayan bir anlayışla sosyal politikalarımızı kadın, çocuk, aile, engelli, yaşlı, gazileri ve şehit yakınlarını koruyan ve güçlendiren bir anlayışla yürüttük, yürütmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik hayata katılımını artırdık"

'Güçlü kadın, güçlü toplum, güçlü Türkiye' inancıyla yürüttükleri tüm faaliyetlerde tek bir vatandaşı dahi geride bırakmayan bir anlayışla hareket ettiklerini vurgulayan Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Ülkemizin gelişimi ve vatandaşlarımızın refahı açısından kadın ve erkek eşitliğinin sağlanmasını kritik bir konu olarak ele aldık. Yaptığımız düzenlemelerle kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik hayata katılımını artırdık. Korumamız altında olan çocuklarımızın sosyal, fiziksel ve duygusal gelişimlerini destekleyen projeler hayata geçirdik, programlar yürütüyoruz. Sosyal ve ekonomik desteklerimizden koruyucu aile hizmetimize kadar güçlü ve örnek sistemler kurduk. Engelli ve yaşlıların bakım ve rehabilitasyonu için hem evde bakım hizmetlerimizi geliştirdik hem de yeni nesil sosyal kurumlar açtık. Şehit yakını ve gazilerimizin üstün fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmadık. Hayatlarını kolaylaştıran desteklerimizle çalışmalarımızda onlara her zaman öncelik tanıdık."

Mersin'de yürütülen çalışmalar

Atılan bu güçlü adımlarla Mersin başta olmak üzere bütün Türkiye'yi kuşatan geniş bir hizmet ağı oluşturduklarını söyleyen Bakan Göktaş, "Bu kapsamda Mersin'de 9 sosyal hizmet merkezimizle tüm hizmetlerimizi tek çatı altında ulaşılabilir kıldık. Merkezlerimizle, 2017 yılından bugüne kadar toplam 279 bin 293 haneye ulaştık, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde görüp karşılamak için çalıştık. Ailelerin daha güçlü bir zemin üzerinde kurulması için hizmet modelleri geliştirdik. 2013 yılından itibaren evlilik öncesi eğitim programımızla 28 bin 456 kişiye, aile eğitim programımızla 145 bin 346 kişiye eğitim verdik. 2 bin 530 vatandaşımıza aile danışmanlığı hizmeti sunduk. Çocuklar için sunduğumuz kurum bakım hizmetlerimizi geliştirdik. Mersin'de 25 çocuk evinde 159 çocuğumuz ile 2 çocuk evleri sitesinde 113 çocuğumuza korumaya devam ediyoruz. Bugün hep birlikte Mersin'imize kazandırdığımız bir çocuk evleri sitemizin daha açılışını gerçekleştirdik. Çocuklarımız için oluşturduğumuz bu yeni yaşam alanıyla 50 çocuğumuzun daha sıcak bir ortamda büyümelerini sağlayacağız" dedi.

Kurum bakımlarındaki çocuklarımız için 2012 yılından bugüne kadar yaklaşık 521,5 milyon lira ödenek ayırdıklarını dile getiren Bakan Göktaş, "Kadın üretimini teşvik etmek amacıyla 16 kadın kooperatifi kurulmasına öncülük ettik. Yaşlı ve engelliler için kurum ve evde bakım imkanlarımız ile hizmet çeşitliliğimizi artırdık. Bu kapsamda 2 huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 150 yaşlının, 6 özel huzurevinde 285 yaşlının yaşamını kolaylaştıran destekler veriyoruz. 1 bakım ve rehabilitasyon merkezimizde 90 engelli bireye, 10 özel engelli bakım merkezinde ise 820 engelli bireye hizmet sunuyoruz. Kurum bakımlarımızla birlikte 17 bin 482 kişinin evde bakım yardımından faydalanmasını sağlıyoruz. Ayrıca şehrimizde bulunan 14 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Sosyal yardımlarımız ile yalnızca bu sene ocak-temmuz ayları arasında 146 bin 862 hane için 4,68 milyar lira ödenek ayırdık. Mersin'e 2003-2024 yılları arasında yaklaşık 20,75 milyar lira sosyal yardım kaynağı aktardık. Şu an sosyal hizmet merkezleri, çocuk evleri ve çocuk sitelerine, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden engelsiz yaşam merkezlerine kadar toplam 70 kurumumuz ile Mersinlilerin yaşam kalitesi için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Aynı zamanda Mersin'de 1 huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinin de ihale sürecinin devam ettiği bilgisini veren Bakan Göktaş, Toroslar ve Tarsus'ta 2 huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi, Erdemli'de engelsiz yaşam bakım ve rehabilitasyon merkezinin etüt-proje aşamasında olduğunu ifade etti.

"El birliği ve gönül birliğiyle Türkiye Yüzyılı hedeflerimize tek tek ulaşacağız"

"AK Parti; gençlik kollarından kadın kollarına, yerel yönetim birimlerinden merkez teşkilatına kadar tüm ekipleriyle büyük bir samimiyetle, gayretle vatandaşlarımıza hizmet götürmek için çalıştı" diyen Bakan Göktaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu uzun hizmet yolculuğunda sorumluluk alan, vatandaşlarımızın derdiyle dertlenen, çözüm geliştiren bütün yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. AK Parti olarak, önümüzde yeni bir kongre süreci bulunuyor. Bu yeni dönem, her şeyin ötesinde, daha vizyoner ve ileriye dönük bir yaklaşımla 'Türkiye Yüzyılı'na yakışan yepyeni bir yönetim ve hizmet anlayışıyla hareket edeceğimiz bir dönem olacak. İnşallah sizlerle birlikte daha nice başarılara imza atacağız. El birliği ve gönül birliğiyle Türkiye Yüzyılı hedeflerimize tek tek ulaşacağız. Mersin'in sahip olduğu potansiyeli daha da yükseltmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bunu kıymetli siz değerli yol arkadaşlarımızla, teşkilatımızın her bir ferdiyle birlikte yapacağız." - MERSİN