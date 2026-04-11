Bakan Göktaş: Aileyi korumayı ve güçlendirmeyi esas alan çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ne kadar desteklenirse toplum da o kadar sağlam kalır. İşte bu gerçekten hareketle, aileyi korumayı ve güçlendirmeyi esas alan çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi'nde Cihannüma Derneği tarafından düzenlenen 'Aile ve Sağlık Çalıştayı' programına katıldı. Sağlıklı ailenin toplumun koruyan en güçlü zemin olduğunu belirten Göktaş, "Bir ülkede aile yapısı sağlam olduğunda çocuk daha da güvende olur; gençler karşılaştığı riskler karşısında daha dirençli hale gelir, yaşlı ve engelli birey hayata daha güçlü bağlanır. Bu nedenle sağlıklı aile, güçlü toplum yapısının ana şartlarından biridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi güçlü bir ülke, güçlü bir millet ve huzurlu bir toplum olabilmemizin öncelikli şartı; güçlü bir aile yapısına sahip olmaktır. İşte bu çalıştay boyunca ele alınan başlıklar da bize tam olarak bunu gösteriyor. Günümüzde ise aile yapısını etkileyen dinamikler tek tip değildir. Burada da zaten uzun uzun bunları tartıştınız. Yaşlı nüfusun artışı ve demografik dönüşüm, ailelerin bakım, dayanışma ve birlikte yaşama kapasitesini yeniden şekillendiriyor. Bu tablo bize açıkça şunu gösteriyor; yaşlı bireylerin hayat kalitesini koruyan, kuşaklar arası bağı güçlendiren ve aileyi destekleyen politikalar artık bir tercih değil, bir zorunluluktur. Bunun yanında engelli bir evlada sahip olmak; bir aile için sadece bir sorumluluk değil aynı zamanda büyük bir adanmışlıktır. ve biz biliyoruz ki asıl güç, sabırla büyüyen sevgide, asıl direnç ise hayata birlikte tutunma iradesindedir. Bu anlamda evde bakım hizmetlerinden sosyal destek modellerine kadar sunulan her katkı sadece engelli bireyi değil, ailenin bütününü güçlendirmek demektir. Kimi aile, bağımlılığın yıprattığı bir süreci büyük bir gayretle onarmaya gayret eder. Çünkü bağımlılık, bireyi etkileyen bir sorun olmanın ötesinde, ailedeki güven ortamını, ev içi huzuru ve birlikte yaşama düzenini sarsan bir süreçtir. Ancak doğru destek mekanizmaları devreye girdiğinde aile bu süreci yüklenen bir yapı olmaktan çıkar. İyileşmenin en güçlü dayanağı, hiç şüphesiz ailedir" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIMIZ KONTROLSÜZ AKIŞA MARUZ KALIYOR'

Erken farkındalık, etkili danışmanlık ve tedavi sonrası sosyal uyum desteğinin bağımlılıktan kurtulmanın vazgeçilmez unsurları olarak niteleyen Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"Suça sürüklenmiş çocukların aileleri ise çok katmanlı ve derin bir kırılganlık alanında mücadele vermektedir. Bununla birlikte, kimlik gelişimi süreçlerinde yaşanan karmaşalar da aile sağlığı açısından dikkatle ele alınması gereken önemli başlıklardan biridir. Bugün, çocuklarımız ve gençlerimiz; çok erken yaşlardan itibaren yoğun ve kontrolsüz bir dijital içerik akışına maruz kalmaktadır. İhmal, istismar, aile içi çatışma, okuldan uzaklaşma, zararlı çevre etkisi ve madde riski bu süreçleri adım adım derinleştiriyor. Tüm bu meseleler çocuğun sağlıklı gelişimi, aile bağlarının korunması ve toplumun geleceği bakımından çok dikkatli ele alınması gereken bir alandır. Bu farklı başlıkların her biri bize aynı gerçeği hatırlatıyor. Aile ne kadar desteklenirse toplum da o kadar sağlam kalır. İşte bu gerçekten hareketle bakanlık olarak, aileyi korumayı ve güçlendirmeyi esas alan çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz. 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planımız' doğrultusunda her haneye dokunan somut adımlarla hizmetlerimizi yaygınlaştırıyoruz. 2024-2028 dönemini kapsayan ve aileyi odağına alması bağlamında bir ilk olan eylem planımızla kurumsal yapımızı daha da güçlendirdik. Sosyal Risk Haritalarıyla; ilçe, mahalle ve hatta hane ölçeğinde aileleri yakından takip ediyoruz. Sosyal risk haritalarını, koruyucu ve önleyici hizmetlerimizi güçlendiren önemli bir araç olarak görüyoruz. Suça sürüklenen çocuklar ve kadına yönelik şiddet alanlarında oluşturduğumuz sosyal risk haritalarıyla sahada çalışmalarımız başlattık. Böylece Çocuklar Güvende sistemi üzerinden riskleri yerinde tespit ediyor, gerekli tedbirleri gecikmeden devreye alıyoruz."

'ÖNEMLİ YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRİYORUZ'

Çocuk ve gençlere güvenli bir dijital ortam sağlamak amacıyla hazırlanan sosyal medya düzenlemesine büyük önem verdiklerini kaydeden Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Ülkemize özgü bir model geliştirmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin temel çerçevesini oluşturduk. 2 hafta önce komisyonda geçti ve şu anda TBMM Genel Kurulu'nda da düzenlemeye dair görüşmeler başladı. Bu yeni düzenlemeyle, sosyal ağ sağlayıcılara ve oyun platformlarına çocukların korunmasını esas alan önemli yükümlülükler getiriyoruz. Az önce de burada ifade edildi; özellikle oyun derecelendirilmesine yönelik bazı içeriklerin hassas olduğunu biliyoruz. Oyun derecelendirilmesi yasal düzenlememizle beraber 18 yaş artı olarak otomatik olarak sayılacak. Diğer yandan sosyal medya düzenlememiz, 15 yaş altı çocukları ilgilendiren ve aslında sadece Avustralya değil Fransa, İtalya, İspanya, artık Danimarka, İngiltere, ABD çok fazla bazı ülkede de tartışılan bir konu oldu. Biz de ülkemizde benzer bir konunun tartışıldığını ve benzer konulardan çocuklarımızı korumak adına özellikle bu adımı attık. 18 ay boyunca çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Uzmanları dinledik, akademisyenlerimizi dinledik, çocukları dinledik, anneleri, babaları dinledik. Onları bu sürecin bir parçası haline getirdik. Bu kesinlikle çocukları sansürleyen değil, çocukları koruyan, geleceğe güvenle adım atmalarını sağlayan çok önemli bir adımdır. Önümüzdeki günlerde Ankara'da sadece bu konuyu ele alan uluslararası bir toplantıya da inşallah ev sahipliği yapacağız. Amacımız burada farkındalığı artırmak, annelere, babalara ve özellikle çocuklarımıza daha güvenli gelecek sunmaktır."

Haber-Kamera: Aliekber METE-Celal ATALAY/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı