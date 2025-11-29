Bakan Göktaş: 'Aileyi korumak, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aileyi koruyan her adımın, toplumun direncini artıracağına inanıyoruz. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle ilan ettiğimiz 2025 Aile Yılı, aileyi merkeze alan yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Aileyi korumak, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Aile Vakfı tarafından Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü'nde gerçekleştirilen "Üçüncü Aile Çalıştayı: Sosyo -Kültürel Riskler ve Aileye Yönelik Tehditler" programına katıldı. Programda, İstanbul Valisi Davut Gül, Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, İstanbul Aile Vakfı Ömer Karabıyık ve çok sayıda davetli de yer aldı.

"Bağlantılar arttı, fakat insanın insanla kurduğu bağ zayıfladı"

Programda konuşan Bakan Göktaş, "Tarihin her döneminde toplumlar çeşitli imtihanlardan geçti. Tarım devrimi, aileyi dönüştürdü. Sanayi devrimi, işi ve evi birbirinden ayırdı. Şimdi ise yeni bir kırılma noktasındayız, dijital devrim Bu devrim diğerlerinden farklı, çünkü sessiz. Dumanı yok, sireni yok, barutu yok. Ama etkisi derin ve güçlü. Dijitalleşme aileyi, mekandan bağımsız, zamandan hızlı, kültürden kopuk bir forma dönüştürebiliyor İnsan zihnini, duygu düzenini, mahremiyet algısını görünmez biçimde değiştiriyor. Soru basit, ama derin. Dijital çağ, aileyi yeniden mi tanımlıyor? Yoksa biz tanımlamayı ihmal ettiğimiz için mi aileye yönelik riskler belirginleşiyor. Dijitalleşme, bize sadece yeni araçlar sunmadı. Yeni bir yaşam ritmini de beraberinde getirdi. Bilgi çoğaldı, fakat dikkat azaldı. İletişim hızlandı, fakat derinlik kaybolmaya başladı. Bağlantılar arttı, fakat insanın insanla kurduğu bağ zayıfladı" dedi.

"Ekran süresi arttıkça aile içi iletişim azalıyor"

Bugün aileyi konuşurken teknolojinin ördüğü yeni zihinsel iklimi de anlamak zorundayız diyen Bakan Göktaş, "Ekran artık hepimiz için bir zaman, bir mekan, bir kültür üreticisi. Dijital dünyanın yerlileri olan çocuklarımız, artık oyunu mahallede değil; algoritmaların yönettiği bir akışta deneyimliyor. Çocuklarımız siber zorbalıktan yanlış içeriklere, çevrimiçi istismardan dijital bağımlılığa kadar pek çok riskle karşı karşıya kalıyor. Ekran süresi arttıkça aile içi iletişim azalıyor, ortak zaman kavramı zayıflıyor. Gençler için başarı, emekten çok beğeni sayısıyla ölçülür hale geldi" ifadelerini kullandı.

"Aileyi koruyan her adımın, toplumun direncini artıracağına inanıyoruz"

İnsan fıtratına yönelik saldırı olan cinsiyetsizleştirme propagandaları hızla yayılırken, aidiyet ve kimlik zemininde yeni kırılmalar ortaya çıktığını belirten Bakan Göktaş, "Bu anlamda aileyi tehdit eden sadece teknoloji değil. Teknolojinin insan tabiatına uygun ilerlemeyişidir. Yoksa bugün teknolojinin sunduğu imkanların elbette hepimiz farkındayız. Ancak en az bu imkanlar kadar doğurduğu tehditlerin de farkında olmamız gerekiyor. İşte tüm bu riskler karşısında yapmamız gereken, aileyi yeniden güçlendiren, kültürel dokumuzu koruyan ve toplumsal dayanışmayı canlandıran politikaları geliştirmektir. Biz bu riskleri görüyoruz, analiz ediyoruz ve çok boyutlu politikalarla çözüm üretmek için çalışıyoruz. Aileyi koruyan her adımın, toplumun direncini artıracağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle ilan ettiğimiz 2025 Aile Yılı, aileyi merkeze alan yeni bir dönemin başlangıcı oldu" diye konuştu.

"Değerlerimizi, kimliğimizi ve toplumsal bütünlüğümüzü geleceğe taşıma kararlılığımızın adıdır" diyen Bakan Göktaş, "Zira aile meselesi, aynı zamanda bir beka meselesidir. Aileyi korumak, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur. Tam da bu sebeple, Bakanlık olarak temel önceliklerimizden biri, aile dostu bir ekosistemi inşa etmektir. Bu ekosistem, sadece sosyal politikalardan ibaret değildir. Aynı zamanda kültürel bir inşa sürecidir. Ailenin değerini toplumun tüm dinamiklerine yeniden hatırlatma ve her alanda aileyi merkeze alan bir bakış açısını hakim kılma çabasıdır" şeklinde konuştu.

"15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini yakın zamanda hayata geçireceğiz"

Bakan Göktaş, "Biz, çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruz. 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini yakın zamanda hayata geçireceğiz. Bunun yanı sıra Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olarak, çocukların dijital haklarının korunmasında ulusal ve uluslararası farkındalığa öncülük ediyoruz. Bu vesileyle, burada bulunan tüm misafirlerimizi hep birlikte daha güçlü bir irade ortaya koymak için sözleşmeyi imzalamaya davet ediyorum. Diğer yandan evlenecek gençlere ve çocuk sahibi olmak isteyen ailelere desteklerimizi sürdürüyoruz. Sosyal risk haritalarımızla, ihtiyaçları erken dönemde tespit ederek hizmetlerimizi sahada daha hızlı ve etkin biçimde sunmayı hedefliyoruz. Bu çalışmaların tek bir amacı var. Aileyi merkeze alan bir seferberliği hep birlikte büyütmek. 2025 Aile Yılı, ortak iradenin somutlaştığı, fikirden eyleme, söylemden uygulamaya geçişin yılı oldu. 2026-2035 dönemini kapsayan Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda da, bu adımlar kalıcı bir stratejiye dönüştüreceğiz" dedi.

Bakan Göktaş, "Bizim için aile, bir istatistik konusu değil bir politika nesnesi hiç değil. Aile bizim varoluş sebebimiz, kültürümüzün taşıyıcısı, geleceğimizin güvencesidir. Bu nedenle aileyi korumak, çocuklarımızı, geleceğimizi ve yarının Türkiye'sini korumak demektir. Türkiye Yüzyılında hedefimiz, aile bağları sağlam, değerleriyle güçlü, dayanışması yüksek bir toplumun inşasına öncülük etmektir. Bu hedef doğrultusunda aile dostu ekosistemi her geçen gün daha da güçlendireceğiz" dedi. - İSTANBUL