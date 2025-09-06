Bakan Göktaş: Aileyi, güçlü Türkiye'nin sarsılmaz bir kalesi haline getireceğiz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "'Güçlü nesiller, güçlü ailede yetişir, güçlü toplum güçlü Türkiye' şiarıyla çıktığımız bu yolda ailelerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceğini şekillendiren genç, üretken bir nüfusu korumayı sürdüreceğiz. El birliğiyle aileyi, güçlü Türkiye'nin sarsılmaz bir kalesi haline getireceğiz" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nın düzenlediği ' Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'na katıldı. Buluşmaya AK Parti Genel Başkan Vekil Yardımcısı Ayşe Nevin Sert, AK Parti MKYK üyesi Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal, çevre illerden milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut, AK Parti teşkilat üyeleri ve STK temsilcileri katıldı. Etkinlikte konuşan Bakan Göktaş, Bakanlık olarak Manisa'ya yaptıkları hizmetlerden bahsederek, "İnşallah bundan sonra da aynı kararlılıkla hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Eser ve hizmet siyasetimizle vatandaşlarımızın hayatına dokunan, devletimizi daha da güçlendiren adımlar atmayı sürdüreceğiz. Durmadan, yorulmadan çalışarak, hizmetlerimizi büyütecek, millete umut olmaya devam edeceğiz. Ülkemize güç katacağız" dedi.

'HER BİR VATANDAŞIMIZIN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

"Biz büyük bir aileyiz, Türkiye ailesiyiz. Bu aileyi güçlü kılmak, hepimizin ortak sorumluluğudur" diyen Bakan Göktaş, "2025 yılını Sayın Cumhurbaşkanımız Aile Yılı olarak ilan etti. Aile Yılı ile birlikte, 7'den 70'e Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin doğrultusunda her bir vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bunu büyük bir seferberlik ruhuyla yapıyoruz. Aile değerlerimizi korumak, dayanışmayı güçlendirmek, milli birlik ve beraberliğimizi korumak adına önemli bir adım. Aile bizim en kıymetli değerimiz. Toplumun temel taşı aile güçlü oldukça toplum güçlü olur, geleceğe daha emin adımlar atarız. Bu kapsamda 52'si Manisa'da olmak üzere toplam 9 bin 978 etkinlik gerçekleştirdik. Bu doğrultuda evlilik öncesi eğitimlerden aile danışmanlık merkezlerine, sosyal desteklerden gençlere yönelik programlara kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürütüyoruz. Bunun yanı sıra aile içi iletişimi güçlendirmeye yönelik kampanyalar düzenliyoruz. Aile ve Gençlik Fonu'nu Türkiye'nin 81 ilinde yaygınlaştırdık. Evlenmek isteyen gençlerimizin yanındayız. Bu kapsamda bugün itibarıyla Manisa'da bin 923 genç çift desteğimize başvuruda bulundu" ifadelerini kullandı.

'ÖZEL PROGRAMLAR UYGULUYORUZ'

Ailelerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesi için yeni çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Bakan Göktaş, "İyileştirdiğimiz doğum destek sistemi bunlardan biridir. Bugün itibariyle 6 bin 175'i Manisa'da olmak üzere 383 bin 691 anne, doğum yardımlarımızdan faydalandı. 49,5 milyon lirası Manisa'da olmak üzere toplam 3,5 milyar liralık ödemeyi gerçekleştirdik. Bu yıl doğan her çocuğa 5 bin liralık tek seferlik yardımda bulunuyoruz, ikinci doğan her çocuğa her ay bin 500 lira annenin hesabına 5 yıl boyunca kaynak aktarıyoruz. Üçüncü çocuk ve sonrası için her ay 5 bin lira 5 yıl boyunca annenin hesabına destek çıkıyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi, kadınların üretime katılımı, yaşlılarımızın deneyimlerini topluma aktarması için özel programlar uyguluyoruz. Aile dostu ekosistemi güçlendirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

'AİLELERİMİZİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile protokol imzalandığını ifade eden Bakan Göktaş, "Bu hafta MÜSİAD ile imzaladığımız protokol ile iş ve aile yaşamı arasında denge kurulmasını ve aile yapısının sağlıklı gelişimini destekliyoruz. Protokol ile 1025 firmanın dahil olduğu bu çalışmadan 300 bin çalışan doğrudan faydalanacak. Ayrıca dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın müjdesi oldu. Sosyal konut projelerinde genç çiftlerimize yüzde 20 özel kontenjan ayrıldı ayrıca 3 çocuk ve üzeri aileler için de ayrı kontenjan belirlenecek. Bu adımın hem aile yapımızı güçlendiren hem de gençlerimizin geleceğe daha güvenle bakmalarını sağladığına inanıyoruz. Aileyi merkeze alan tüm bu çalışmalarımızla aile dostu ekosistemi güçlendirmeye devam edeceğiz. 'Güçlü nesiller, güçlü ailede yetişir, güçlü toplum güçlü Türkiye' şiarıyla çıktığımız bu yolda ailelerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceğini şekillendiren genç, üretken bir nüfusu korumayı sürdüreceğiz. El birliğiyle aileyi, güçlü Türkiye'nin sarsılmaz bir kalesi haline getireceğiz" dedi.

'TEŞKİLATIMIZ, DAVAMIZIN LOKOMOTİFİDİR'

Hedeflerinin hiçbir zaman sadece ekonomik kalkınma olmadığını belirten Bakan Göktaş, "Evlatlarımızın güvenle büyüyecekleri, vatandaşlarımızın huzurla yetiştiği bir Türkiye için çalıştık. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, milletimizin inancı, devletimizin kararlılığı ve teşkilatımızın samimi gayretleriyle terörden uzak, güvenli bir Türkiye inşa ediyoruz. Türkiye Yüzyılı, işte bu ortak gelecek üzerinde yükselecek. Biliyoruz ki bu hedef, bu kazanım teşkilatlarımızın omuz vermesiyle mümkün olacak. Teşkilatımız, davamızın lokomotifidir" diye konuştu.

'KRİTİK EŞİKTEYİZ'

AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç ise "1,5 milyon nüfuslu olan, Türkiye'nin sanayide en önemli şehirlerinden biriyiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerinde koyduğumuz iradeyi nasıl gerçekleştirebiliriz, nasıl büyütebiliriz; bunları sağlayacağımız kritik bir eşikteyiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut da "Türkiye Yüzyılı sürecine Manisalılar olarak en büyük desteği ve katkıyı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Manisa'da 50 milyar liraya yakın yatırımlar devam ediyor. Manisa'yı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek adına birçok proje hazırlıyor ve takibini yapıyoruz" diye konuştu.

