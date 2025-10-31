Bakan Göktaş: Ailesi güçlü olan bir toplumun geleceği de güçlü olur

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ailesi güçlü olan bir toplumun geleceğinin de güçlü olacağına inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 2025 Aile Yılı da işte bu anlayışı tüm Türkiye'ye taşımayı amaçlayan güçlü bir vizyonun ifadesidir" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli programlar için geldiği kentte, Bursa Valiliği'ni ziyaret etti. Valiliğin ardından Bakan Göktaş, çocukların oyun temelli öğrenme, duygusal gelişim ve sosyal beceriler alanında desteklenmesi ve ailelerin bilinçli ebeveynlik konusunda rehberlik almaları için projelendirilen Bursa Erken Tanı ve Çocukluk Gelişim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Celal Sönmez Gündüz Bakım Merkezi'ndeki açılış törenine Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdür Kadir Gökce, AK Parti Bursa milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve belediye başkanları katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, törende yaptığı konuşmada, "Bu merkez, gelişim yolculuklarında çocuklarımıza rehberlik edecek. Oyunla öğrenmeyi, duygularını ifade etmeyi, paylaşmayı ve keşfetmeyi deneyimleyecekler. Uzmanlarımız, her çocuğun bilişsel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimini izleyerek, potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarmasına destek olacak. Aileler ise çocuklarının gelişiminde aktif bir rol üstlenecek. Aynı zamanda doğru iletişim, güçlü bağ ve bilinçli ebeveynlik konusunda destek alacaklar. Merkezimiz, sevgiyle büyüyen çocuklarımız, farkındalıkla güçlenen ailelerimiz ve umutla şekillenen toplumumuz için güçlü bir başlangıç olacak" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUĞUN GELİŞİM YOLCULUĞU AİLEDE BAŞLAR'

Erken çocukluk döneminin önemine dikkat çeken Bakan Göktaş, "Erken çocukluk dönemi, bir insanın hayatındaki en kritik, en kıymetli evredir. Bir çocuğun dünyayı tanıdığı, karakterinin şekillendiği, güven duygusunun kök saldığı yıllardır. Bu yıllarda atılan her adım, duyulan her söz, kurulan her bağ, bir ömür boyu taşınır. Bu dönemde ise çocuğa sunulan sevgi, ilgi ve rehberliğin en güçlü kaynağı ailedir. Çünkü bir çocuğun gelişim yolculuğu önce ailede başlar. İşte bu nedenle diyoruz ki çocuğun gelişimini desteklemenin en doğru yolu, ailesini güçlendirmektir. Bugün attığımız bu yeni adım, tam da bu anlayıştan doğdu. Amacımız, gelişiminde desteklenmeye ihtiyaç duyan her çocuğumuza en erken dönemde ulaşmak ama bunu aileyi merkeze alarak, birlikte öğrenerek, birlikte ilerleyerek gerçekleştirmek. Bu sistemde biz; çocuklarımızın, ailelerinin ve yakınlarının her adımda yanında olacağız" diye konuştu.

'4 MERKEZDE 115 ÇOCUK VE AİLESİNE ULAŞTIK'

4 pilot ilde kurulan Erken Tanı ve Çocukluk Gelişim Merkezi ile haziran ayından bu yana 115 çocuk ve ailesine ulaştıklarına dikkat çeken ve özel bir rehber kullandıklarını belirten Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"Bu amaçla, haziran ayında Ankara, Bursa, Mersin ve Kahramanmaraş'ta Erken Çocukluk Gelişim Merkezleri'ni kurduk. ve ailelerimizle birlikte çalışmaya başladık. Hedefimiz bu modeli, ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırarak her çocuğa temas edebilmek. Şimdilik, bu 4 merkezde yürüttüğümüz pilot çalışmalarımızla, 115 çocuğa ve ailesine ulaştık. Ailelerle birlikte çocuğun güçlü yanlarını, ihtiyaçlarını belirlemek için özel bir rehber kullanıyoruz. Akademisyenler tarafından geliştirilen bu rehber, aynı zamanda dünyada 30'dan fazla ülkede kullanılıyor. Biz de başarısı dünyaca kabul gören bu rehberle çocuklarımızın ve ailelerinin hayatına dokunmaktan mutluluk duyuyoruz."

'AİLEYLE BİRLİKTE KARAR VERİYORUZ'

Merkeze aileyi alarak çalışmaların sürdürüldüğüne vurgu yapan Bakan Göktaş, "Aileyle birlikte hangi adımları atabileceğimize karar veriyoruz. Ardından yolculuğumuza birlikte devam ediyoruz. Kimi zaman aileler, merkezimize geliyor. Kimi zaman biz onları evlerinde ziyaret ediyoruz. Bazen de telefonla görüşüyoruz. Fakat her koşulda, aileyle sürekli iletişim halinde kalıyor, çocuğun gelişimini adım adım birlikte izliyoruz. Çocuklarımızın neleri başarabildiğini, hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduğunu birlikte değerlendiriyoruz. Bir sonraki adımı da yine beraber kararlaştırıyoruz. Çünkü bu yol, el ele yürünecek bir yol. Biliyoruz ki erken müdahale alanına yapılan her yatırım, sadece bir çocuğun değil, bir ailenin ve nihayetinde bütün bir toplumun geleceğine yapılan yatırımdır. Zamanında verilen her desteğin, gelecekte paha biçilmez bir toplumsal gelişim ve ekonomik kazanç olarak geri döneceğine inanıyoruz" dedi.

'BAKANLIĞIMIZIN, HER HİZMETİNİN ODAĞINDA 'AİLE' VAR'

Bakan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her çocuk, keşfedilmeyi bekleyen eşsiz bir dünyadır. Bazen bu dünyayı anlamak için biraz daha zamana ve desteğe ihtiyaç olabilir. Bizim görevimiz, o dünyaya sevgiyle dokunmak, her çocuğun potansiyelini fark etmek ve onu en doğru şekilde desteklemektir. Her çocuğun kendi ritminde büyümesine, kendi yolunu güvenle bulmasına eşlik etmektir. Bunu da ailelerle el ele vererek gerçekleştirebiliriz. Aileyi yalnız bırakmadan, sadece yönlendiren değil; aileyle birlikte yürüyen bir anlayışla. Bakanlığımızın, her hizmetinin odağında 'aile' var. Çünkü biz, ailesi güçlü olan bir toplumun geleceğinin de güçlü olacağına inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 2025 Aile Yılı da işte bu anlayışı tüm Türkiye'ye taşımayı amaçlayan güçlü bir vizyonun ifadesidir. 'Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda ise aileyi koruyan, güçlendiren ve her alanda destekleyen politikalarımızı daha da derinleştireceğiz. Erken Çocukluk Gelişim merkezleri de bu vizyonun en somut örneklerinden biridir. Bugün Bursa'da attığımız bu adım, aileyi merkeze alan sosyal dönüşümün en anlamlı halkalarından biridir. Bu yolculukta yalnız değiliz. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarımızla bu modeli iş birliğinde yürüteceğiz. Aynı zamanda, yerelde ve ulusal düzeyde birçok kurumla da büyük bir uyum içinde çalışacağız. Her bir kurumumuzun katkısı, çocuklarımızın geleceğinde iz bırakacak. Bugün burada başlattığımız bu adım, çocuklarımızın geleceğine uzanan köprülerden biri olacak, ailelere güç verecek."