Bakan Göktaş: "Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda aileyle büyüyen güçlü Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda aileyle büyüyen güçlü Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından 2025 Aile Yılı'na ve yeni yıla ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Göktaş, 2025 Aile Yılı'nın, bir yıldan çok daha fazlası olduğunu, bu yılın geleceğe dair güçlü bir vizyonun ilanı olduğunu aktardı. Göktaş, yeni yılın hayırlara vesile olmasını dileyerek şunları kaydetti:

"2025 Aile Yılı bizim için bir yıldan çok daha fazlası, geleceğe dair güçlü bir vizyonun ilanı oldu. Ülkemizin dört bir yanında kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerimiz başta olmak üzere her bir vatandaşımıza; her bir şehre, her bir mahalleye dokunduk. Kapsayıcı ve aileyi merkeze alan sosyal devlet anlayışımızla hizmet ağımızı büyüttük, gönüllere misafir olduk. Bu anlamlı yolculukta bir yılı daha geride bıraktık. Yeni yılın ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda aileyle büyüyen güçlü Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz." - ANKARA