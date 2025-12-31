Haberler

Bakan Göktaş: "Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda aileyle büyüyen güçlü Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda aileyle büyüyen güçlü Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda aileyle büyüyen güçlü Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından 2025 Aile Yılı'na ve yeni yıla ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Göktaş, 2025 Aile Yılı'nın, bir yıldan çok daha fazlası olduğunu, bu yılın geleceğe dair güçlü bir vizyonun ilanı olduğunu aktardı. Göktaş, yeni yılın hayırlara vesile olmasını dileyerek şunları kaydetti:

"2025 Aile Yılı bizim için bir yıldan çok daha fazlası, geleceğe dair güçlü bir vizyonun ilanı oldu. Ülkemizin dört bir yanında kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerimiz başta olmak üzere her bir vatandaşımıza; her bir şehre, her bir mahalleye dokunduk. Kapsayıcı ve aileyi merkeze alan sosyal devlet anlayışımızla hizmet ağımızı büyüttük, gönüllere misafir olduk. Bu anlamlı yolculukta bir yılı daha geride bıraktık. Yeni yılın ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda aileyle büyüyen güçlü Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Bayern Münih Sacha Boey'i satışa çıkardı! İşte bonservis bedeli

Bayern, Boey'i satışa çıkardı: Bu parayı veren bonservisini alır