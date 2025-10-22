Bakan Göktaş: Aile Dostu Teknolojilerle Toplum Güçlenecek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bakanlık olarak biz, teknolojiyi sadece üretimin değil, iyiliğin bir aracı olarak görüyoruz. Yapay zekayla yalnızlığı değil, bağ kurmayı. Dijitalleşmeyle kopuşu değil, yakınlaşmayı hedefliyoruz. Aile dostu ekosistemin bir parçası aile dostu teknolojidir" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya'da, Konya Teknik Üniversitesinin 2025-2026 Akademik Yılı açış törenine katıldı. Bakan Göktaş, bura da yaptığı konuşmada ailenin önemine değindi. Bakan Göktaş, dijitalleşmenin de aile dostu teknoloji olması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Aile, toplumun kalbidir. O kalp sağlam attığında ülke güçlüdür. Bugün artık biliyoruz ki, teknoloji yalnızca üretim için değil, insana dokunmak için de var. Bu nedenle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak biz, teknolojiyi sadece üretimin değil, iyiliğin bir aracı olarak görüyoruz. Yapay zekayla yalnızlığı değil, bağ kurmayı. Dijitalleşmeyle kopuşu değil, yakınlaşmayı hedefliyoruz. Aile dostu ekosistemin bir parçası aile dostu teknolojidir. Bizler istiyoruz ki, Türkiye'de geliştirilen her yeni sistem, her cihaz, her yazılım aynı zamanda 'Aile dostu' olsun. Aile dostu, teknoloji dediğimizde, biz, çocukları koruyan, ebeveynleri destekleyen, yaşlısına kolaylık sağlayan, engellisine fırsat tanıyan bir yenilik anlayışını kastediyoruz. Mesela, düşme sensörleriyle yaşlıların güvenliğini artıran akıllı ev sistemleri. Ebeveynlere rehberlik eden dijital aile asistanları, çocuklara internet güvenliğini oyunla öğreten uygulamalar. 'Komşu Anne' gibi gönüllülüğü dijital ortama taşıyan topluluk ağları. Bunların hepsi, teknolojinin insana ve aileye nasıl hizmet edebileceğinin örnekleri. Biz istiyoruz ki, bu üniversitenin laboratuvarlarında geliştirilecek her proje, aynı zamanda bir iyilik teknolojisi, bir aile dostu çözüm olsun. Bu vizyonun en güzel örneklerinden biri de Bakanlık olarak yürüttüğümüz 'Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'dir. Bu projeyle, genç kızların mühendislik alanında özgüvenle var olmasını, üretim süreçlerinde söz sahibi olmalarını teşvik ediyoruz. Sadece teknik bilgiyle değil, sosyal sorumluluk bilinciyle yetişmiş bir mühendislik neslinin oluşmasına katkı sunuyoruz."