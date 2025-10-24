Bakan Göktaş: 'Aile değerlerini yaşatacak farkındalık çalışmaları yürütüyoruz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kayseri'de katıldığı 'STK'da kadın olmak' adlı programda yaptığı konuşmada, "Aile değerlerini yaşatacak farkındalık çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kayseri'de 'STK'da kadın olmak' adlı programa katıldı. Birlik Vakfı Kayseri Şubesi ev sahipliğinde bir balo salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, sivil toplumun, dayanışmanın kalbi olduğunu ve toplumun nabzını en yakından tutan güçlü bir yapı olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, "Yapının içinde yer alan kadınlar, şefkatiyle, sezgisiyle ve adalet duygusuyla sivil toplumun ruhunu yaşatan en değerli aktörlerdir. Tarihimiz kadınların, vakıflar ve yardımlaşma ağları kurarak, toplumsal sorunlara çözüm üreterek sivil inisiyatifin öncülüğünü yaptığı sayısız örnekle doludur. Yüzyıllar öncesinden bizlere miras kalan bu gelenek, bugün sizlerin emeği, gayreti, üstün fedakarlığı ile devam ediyor. Gönüllü faaliyetlerde, yardım kampanyalarında, vakıf ve dernek çalışmalarında kadın eli değen her işin daha da bereketlendiğini görüyoruz. Özellikle afet zamanlarında yaraları sarmak için ihtiyaç sahibinin yanına ilk koşanlar arasında kadınların var olduğunu biliyoruz. Bu anlamda kadınların bu yapılardaki varlığı, sadece bir temsil değil aynı zamanda denge, duyarlılık ve kapsayıcılık demektir. İşte bu yüzden STK'larda kadın olmak, toplumun yarınlarını inşa eden, ortak geleceğe yön veren bir irade ortaya koymaktır. Bu inançla, her alanda olduğu gibi, sivil toplum alanında da kadınların daha aktif, daha etkin rol üstlenmeleri için imkanları çoğaltmaya, yeni yollar açmaya devam ediyoruz. Çünkü biz, sivil toplum kuruluşlarını en büyük ve en güçlü paydaşlarımız olarak görüyoruz. Sivil toplumun bilgi birikimini, sahadaki tecrübesini ve gönüllülük enerjisini çok kıymetli buluyoruz. Kadınların liderliğinde yürütülen projelerin, toplumsal bağları güçlendiren, dezavantajlı kesimleri destekleyen sonuçlar doğurduğunu açıkça görüyoruz. Bu nedenle, sivil toplumun her kademesinde daha fazla kadının yer almasını teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her gün daha fazla kadının hayatına dokunuyoruz"

Her geçen gün daha fazla kadının hayatına dokunduklarını dile getiren Göktaş, "Kadının güçlenmesi strateji belgesi ve eylem planımız da bu anlayışın tam yansımasıdır. Kadın girişimciliğini, istihdamını ve liderliğini destekleyen adımlarımızı, sivil toplumun dinamizmiyle buluşturmaya önem veriyoruz. 8 Mart'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile oluşturduğumuz koordinasyon kurullarıyla bu süreci yerelde daha kapsayıcı biçimde yürütüyoruz. Eğitim, mentörlük ve finansal destek programlarıyla her gün daha fazla kadının hayatına dokunuyoruz. Bunun yanı sıra bin 319 kadın kooperatifini her aşamada destekleyerek daha güçlü ve sürdürülebilir yapılar haline getiriyoruz. Kadın girişimcilere ve kooperatiflere 'Proje Hazırlama Eğitimi' vererek, kırsal kalkınma desteklerinden yararlanmalarını sağladık. Bu kapsamda, 3 bin 165 kadına ulaştık. Kurduğumuz iş birliğiyle 7 bin 532 kadın girişimciye e-ticaret yoluyla satış yapmalarını sağladık. Kadınların hayatın her alanında var olmaları ve Türkiye'nin geleceğine yön vermeleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 2025 Aile Yılı, kadınların potansiyelini etkin kılıyor, tüm bireyleriyle birlikte aileyi güçlendiriyoruz. Bu amaç doğrultusunda ülkemizin dört bir yanında faaliyetler ve etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda 224'ü Kayseri'de olmak üzere Türkiye genelinde 13 bin 57 etkinlik düzenledik. Aile değerlerini yaşatacak farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Küresel boyutta süregelen ve aileyi zayıflatan risklere karşı vatandaşlarımızın bilinçlenmesi için gayret sarf ediyoruz. Ekonomik desteklerle aile refahına katkı sunuyoruz" dedi.

"Kadının olduğu yerde bereket vardır"

Kadının olduğu yerde bereket, denge ve hikmetin olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, "Gençlerimizin yuva kurmalarını kolaylaştıran teşvikler veriyoruz. Çocuk sahibi olmak isteyen ailelere destek oluyoruz. Genç ve dinamik nüfus yapısını koruyarak, ülke refahını ve kalkınmasını güvence altına almak için çalışıyoruz. 'Aile ve nüfus 10 Yılı'nda da etkili sosyal politikalar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben de uzun yıllar, sivil toplum kuruluşlarında gönüllü çalışmış bir kardeşinizim. O yüzden biliyorum. Gönüllülük sadece bir iyilik eylemi değil, bir gönül yolculuğudur. Bir başkasının derdiyle dertlenmek. Tanımadığınız bir insanın mutluluğuna vesile olabilmek. Karşılıksız vermenin huzurunu yaşayabilmektir. İşte o zaman anlıyorsunuz; değişim küçük bir iyilikle başlıyor. Sivil toplumun en güçlü yanı da budur. Kalpten gelen bu iyiliği, sistematik bir çabaya dönüştürür. Kadınların sezgisi, vicdanı ve kararlılığıyla birleştiğinde ortaya hem insana hem topluma dokunan büyük bir değişim çıkar. Biz, bu değişimin merkezinde kadını görüyoruz. Bu nedenle diyoruz ki; sivil toplumda, iş hayatında, siyasette, sanatta, bilimde kadın varsa, orada bereket, denge ve hikmet vardır" diye konuştu.

Göktaş sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bugün burada bulunan her kardeşimiz, kendi bulunduğu alanda bu değişimin öncüsüdür. Yaptığınız her çalışma, gönüllülüğün gücünü büyütüyor. Sizlerin gayretiyle nice hayatlar değişiyor. Nice hikayeler yeniden yazılıyor. Sizler gibi yüreğiyle çalışan kadınlar sayesinde Türkiye, gönüllülüğün gücünden doğan sessiz bir devrim gerçekleştiriyor. Bugün bunu, Gazze'ye uzanan şefkat elinde, deprem, sel gibi afetlerde, pandemi gibi büyük salgınlarda hayatları yeniden kuran, iyiliği çoğaltan dayanışma ruhunda görüyoruz."

Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Bilal Habeş Bulut da, programa katılımlarından dolayı Bakan Göktaş'a teşekkür etti.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından program sonra erdi. - KAYSERİ