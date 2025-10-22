Bakan Göktaş: Aile Bağları Zayıflıyor, 2025 Aile Yılı ile Değerlerimizi Koruyacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile bağlarının zayıfladığını belirterek, "Çocuklar ekranların soğuk ışığında büyüyor. Anne babalar aynı evde ama farklı dünyalarda yaşıyor. 2025 Aile Yılı kapsamında aile yapımızı ve değerlerimizi korumak için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, Konya Teknik Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yıl açılış törenine katıldı. Burada konuşan Göktaş, ailenin, hem toplumun hem de medeniyetimizin dayanak noktası olduğunu, bu nedenle, aileyi her zaman toplumun en köklü dayanağı, geleceğe uzanan en sağlam köprüsü olarak gördüklerini söyledi.

"Aile bağları zayıflıyor"

Aileyi güçlendiren politikalarla, çocuklara güvenli bir gelecek, gençlere umut, yaşlılara ve engellilere huzur, kadınlara ve erkeklere eşit yaşam fırsatları sunduklarını ifade eden Bakan Göktaş, "Fakat içinde yaşadığımız bu çağda küresel zararlı akımlar, hayattaki en kıymetli varlığımız olan çocuklarımızın, gençlerimizin olumsuz etkilere maruz kalmasına neden oluyor. Köklerinizden, kimliğinizden, aidiyetinizden kopararak, değersizleştirilmiş, yönsüz ve savrulmuş bir dünyanın parçası haline getirmeye çalışıyor. Peki bu nasıl yapılıyor? Bazen dijital dünyanın cazibesiyle, bazen sahte özgürlük söylemleriyle, bazen de aileyi değersizleştiren modern yaşam kalıplarıyla yapıyorlar. Aile bağları zayıflıyor. Çocuklar ekranların soğuk ışığında büyüyor. Anne babalar aynı evde ama farklı dünyalarda yaşıyor. Ekranların, algoritmaların, reklamların arasına gizlenmiş bir dil var artık. İnsanı tüketiciye, sevgiyi tüketime dönüştüren bir dil. Aileyi 'eski', değeri 'gereksiz', aidiyeti 'bağımlılık' gibi gösteren bu anlayış, aslında insanı yalnızlaştırıyor" dedi.

Hedeflerinin toplumun tüm kesimlerinde "aile" konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Özdemir Göktaş, "Bunu yaparken de ailelere yönelik destek mekanizmalarını güçlendirmek, aile içi ilişkileri sağlam temellere oturtmak, özellikle genç kuşaklara aile olmanın değerini yeniden hatırlatmak ve geleceğe daha güçlü bir aile mirası bırakmaktır. 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan etmemizin temelinde bu hedefler vardır. Bu kapsamda tüm kurumlarımız, özellikle üniversitelerimiz seferber olmuş durumda. Bakanlığımızın koordinasyonunda, 2025 Aile Yılı kapsamında aile yapımızı ve değerlerimizi korumak için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

"Aile dostu ekosistemin bir parçası aile dostu teknolojidir"

Ailenin toplumun kalbi olduğunu belirten Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "O kalp sağlam attığında ülke güçlüdür. Bugün artık biliyoruz ki, teknoloji yalnızca üretim için değil, insana dokunmak için de var. Bu nedenle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak biz, teknolojiyi sadece üretimin değil, iyiliğin bir aracı olarak görüyoruz. Yapay zekayla yalnızlığı değil bağ kurmayı, dijitalleşmeyle kopuşu değil yakınlaşmayı hedefliyoruz. Aile dostu ekosistemin bir parçası aile dostu teknolojidir. Bizler istiyoruz ki, Türkiye'de geliştirilen her yeni sistem, her cihaz, her yazılım aynı zamanda 'aile dostu' olsun. Aile dostu teknoloji dediğimizde, biz; çocukları koruyan, ebeveynleri destekleyen, yaşlısına kolaylık sağlayan, engellisine fırsat tanıyan bir yenilik anlayışını kastediyoruz. Mesela, düşme sensörleriyle yaşlıların güvenliğini artıran akıllı ev sistemleri. Ebeveynlere rehberlik eden dijital aile asistanları, çocuklara internet güvenliğini oyunla öğreten uygulamalar. 'Komşu Anne' gibi gönüllülüğü dijital ortama taşıyan topluluk ağları. Bunların hepsi, teknolojinin insana ve aileye nasıl hizmet edebileceğinin örnekleri" diye konuştu. - KONYA