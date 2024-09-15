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Bakan Göktaş, 729 Şehit Yakını ve Gazi için Kamuya Atama Yapılacağını Duyurdu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, bugüne kadar 50 bine yakın şehit yakını ve gazi yakınını kamuda atadıklarını belirtti. 18 Eylül'de 729 yeni atamanın yapılacağını duyuran Bakan Göktaş, şehit ve gazi yakınlarına verdikleri desteklerin artırılacağını ifade etti.

Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ziyaret gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugüne kadar 50 bine yakın şehit yakını ve gazi yakınını kamuda atadık. 18 Eylül'de 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı kamuya atayacağımızı duyurmak istiyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gazilerle bir araya geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, şehitlere rahmet dilerken, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına şükranlarda bulundu. Bakan Göktaş, şu ifadelere yer verdi:

"Onlara minnet duyduğumuzu, vatanımızın onlara ne kadar şükran duysa az olduğunu millet olarak ne kadar teşekkür etsek az olduğunu ifade ettik. Onların her daim yanındayız bakanlık olarak. Şehit ve gazi yakınları bakanlığımızda, genel müdürlük kapsamında temsil ediliyor. Diğer yandan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza tanıdığımız bazı haklar var. Bu hakların genişletilmesine yönelik bazı çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızı da inşallah önümüzdeki süreçte tamamlayacağız, kamuoyuyla paylaşacağız."

"729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı kamuya atayacağımızı duyurmak istiyoruz"

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için kamuda atama gerçekleştireceklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza yönelik sunduğumuz bir hak da biliyorsunuz kamuda atama. Bugüne kadar 50 bine yakın şehit yakını ve gazi yakınını kamuda atadık. 18 Eylül'de 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı kamuya atayacağımızı duyurmak istiyoruz. İnşallah bu atama hayırlara vesile olur. Bütün şehitlerimize, gazilerimize, şehit yakınlarımıza, gazilerimize inşallah hayırlara vesile olacağına inanıyorum. Ben bir kez daha vatanı için canını feda eden, istikbalimiz için mücadele veren bütün gazilerimize, şehitlerimize öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Onlara minnet borçluyuz gerçekten" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mahinur Özdemir Göktaş Eylül

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