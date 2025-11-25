Haberler

Bakan Göktaş: '2026-2030 dönemini kapsayan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5'inci Ulusal Eylem Planımız' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi'
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2026-2030 dönemini kapsayan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5'inci Ulusal Eylem Planımız', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2026-2030 dönemini kapsayan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5'inci Ulusal Eylem Planımız', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'sıfır tolerans' ilkesini her şeyin üzerinde görüyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2026-2030 dönemini kapsayan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5'inci Ulusal Eylem Planımız', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'sıfır tolerans' ilkesini her şeyin üzerinde görüyoruz. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla kadına yönelik şiddete karşı verdiğimiz mücadeleyi bu Eylem Planı çerçevesinde en üst seviyede sürdüreceğiz. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500

