Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: İnsanımızın refah ve huzur içinde yaşaması temel amacımız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "20 yılı aşan iktidarımızda temel amacımız insanımızın en iyi şartlarda refah ve huzur içinde yaşamasıdır" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli temaslarda bulunmak geldiği Batman'da Vali Ekrem Canalp ve il protokolü tarafından karşılandı. Bakan Göktaş'a yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi. Canalp'tan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi alan Göktaş, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Yeni yılın ilk günlerinde Batman'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başlayan Göktaş, "20 yılı aşan iktidarımızda temel amacımız insanımızın en iyi şartlarda refah ve huzur içinde yaşamasıdır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla yola devam ettiklerini ifade eden Göktaş, "Tarihi ve kültürel güzellikleriyle dolu Batman'ı da sizlerle birlikte AK belediyecilikle buluşturmalıyız. İnanıyorum ki vatandaşlarımızın talep ve istekleri doğrultusunda AK Parti kadrolarıyla Batman yeniden inşa edilecektir. Yerel seçimlerde hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Sizin nezdinizde bütün teşkilatımızın üstün bir gayretle çaba sarf edeceğine inanıyorum" dedi.

"Davamız, birlik beraberlik davasıdır" ifadesini kullanan Göktaş, AK Parti belediyeciliğini gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik olarak nitelendirdi.

Bakan Göktaş, konuşmasının sonunda kentteki 11 belediyenin de kazanılmasının önemine vurgu yaparak, "11-0 yapmaya var mısınız" diye sordu. Salonu dolduranlar bir ağızdan "varız" ifadesiyle Bakan Göktaş'a karşılık verdi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, daha sonra Batman Belediyesi'nce yapımı tamamlanan Habib Başkan Parkı ile Aile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde yapımı tamamlanan aşevinin açılışını gerçekleştirdi. - BATMAN