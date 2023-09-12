Bakan Göktaş, 100 Aile Destek Merkezi'nin Açılışını Yaptı

BAKAN GÖKTAŞ, 100 AİLE DESTEK MERKEZİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Van'ın 13 ilçesinde 100 Aile Destek Merkezi'nin açılışını yaptı. Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'ndeki açılışta açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak kadınlarla ilgili hizmetlerimizin temel amacı, kadınların güçlendirilmesi, kadının toplum içinde statüsünün iyileştirilmesidir. Toplumsal hayatta kadınların hak ettikleri refah seviyelerine ulaşmalarını sağlamak bizim temel görevlerimizden. Sosyal kalkınma ve toplumsal adaleti tam anlamıyla gerçekleştirmek, ancak kadınlar hayatın her alanında güçlü olursa mümkündür" dedi.

610 AİLE DESTEK MERKEZİ İÇİN 1,3 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

Artık kadınların, karar alma süreçlerinden akademik alanlara, siyasetten spor dünyasına kadar birçok alanda daha belirgin bir rol oynadığına dikkati çeken Bakan Göktaş, "Kendi yeteneklerini değerlendirmeyi öğrenen kadınlar büyük başarı hikayelerinin de kahramanları oluyorlar. Çalışma hayatıyla birlikte, kadınların sosyal hayata katılımı ve sosyalleşme konularında sunduğumuz hizmetleri çok önemsiyoruz. Bugün, açılışlarını gerçekleştireceğimiz Aile Destek Merkezlerimiz (ADEM) bu açıdan çok kıymetli. ADEM'ler eğitimden, sosyal etkinliklere, kültürel faaliyetlerden, spora kadar sosyalleşme açısından büyük bir fırsat sunuyor. ADEM'lerde, aile içi iletişim, bebek bakımı gibi sosyal konuları ele alan kurslar veriyoruz. Aynı zamanda kültürel becerilerini geliştirmek isteyen kadınlar için bağlama, gitar, ebru, boyama gibi kurslar da düzenliyoruz. Mesleki alanda kendilerini geliştirmek isteyen kadınlara aşçılık, pastacılık, kuaförlük gibi mesleki beceriler kazandıracak kurslar sunuyoruz. Ayrıca sporu teşvik eden ADEM projeleri ile sportif aktivite imkanı sunuyoruz. Ülke genelinde bu yıl 610 Aile Destek Merkezi için 1.3 milyar lira kaynak tahsis ettik" dedi.