Bakan Fidan: Yunanistan ile ilişkilerimizde yeni döneme girdik

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bir araya geldi. Bakan Fidan, "Yunanistan ile olan ilişkilerimizde yeni ve olumlu bir döneme girmiş bulunuyoruz. Sorunların çözümüne yeni yaklaşımlar getirme konusunda hemfikir olduk" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Bakan Fidan, "Yunanistan ile olan ilişkilerimizde yeni ve olumlu bir döneme girmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz Temmuz ayında düzenlenen NATO zirvesi esnasında Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı bir araya gelmişlerdi. O dönemde iki lider olumlu bir hava içerisinde iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınmasını, sorunların yeni bir perspektifle çözülmesi konusunda fikir birliğine varmışlardı ve dışişleri bakanlarına da bu konuda görev vermişlerdi. Biz de bugün liderlerimizin o gün ele aldıkları konuların takibini yaptık" dedi.

'GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER GÜNDEMİMİZDE'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 18 Eylül'de New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir araya geleceklerini anımsatan Fidan, "Ekim ayında da Yunanistan'da bakan yardımcılarımız düzeyinde siyasi istişareler ve ortak eylem planı toplantıları gerçekleştirilecek. Önümüzdeki dönemde güven arttırıcı önlemler ve istişari görüşmeler toplantılarının da yapılması gündemimizde bulunuyor. Yılsonunda önce Selanik'te liderlerimizin başkanlıklarında yüksek düzeyli iş birliği konseyi 5'inci toplantısını yapmayı ön görüyoruz. Sorunların iki komşu ve müttefik arasında yapıcı diyalog yoluyla çözüleceğini yineledik. Ege ve Doğu Akdeniz bağlamındaki sorunlarımızı kapsamlı şekilde değerlendirdik. Ege'de görüş ayrılıklarımız var. Bu sorunları geçmiş dönemlerde de ele alıyorduk. Sorunların çözümüne yeni yaklaşımlar getirme konusunda hemfikir olduk" ifadelerini kullandı.

'KIBRIS MESELESİNDE GÖRÜŞLERİMİZ BELLİ'

Bakan Fidan, Doğu Akdeniz bağlamında Türkiye'nin hakça paylaşım ilkesini savunduğunun altını çizerek, Kıbrıs sorununun da ikili görüşmede ele alındığını söyledi. Fidan, "Kıbrıs meselesinin çözümüne ilişkin görüşlerimiz belli. İki garantör ülke olarak bu konuyu görüşmeye devam edeceğiz. Ticari ve ekonomik ilişkilerimizin gelişmesi için atılabilecek adımları da ele aldık. Bu konudaki ortak eylem planının da iyi işlemesinden ayrıca memnuniyet duymaktayız. Bakan Yardımcılarımız önümüzdeki ay Yunanistan'da ortak eylem planı kapsamında kaydedilen gelişmeleri ele alacaklar. Turizm alanında da iş birliğimizi arttırmak gündemimizde" diye konuştu.

'YAPICI UYGULAMAYI SOYDAŞLARIMIZ İÇİN İSTİYORUZ'

FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle olan mücadelede Türkiye'nin komşu Yunanistan'dan etkin iş birliği görmeyi beklediğini dile getiren Fidan, yaşa dışı göç konusunda ise rekabet değil iş birliği alanı olması gerektiğini ve Ege'de daha fazla can kaybı yaşanmaması gerektiğini söyledi. Fidan, Batı Trakya bölgesinde yaşayan Yunanistan vatandaşı etnik Türk azınlıklar için, "Yunanistan'da yaşayan soydaşlarımızın da sorunlarını önemli bir gündem maddesi olarak ele aldık. Ülkemizdeki azınlıkların sorunları konusundan da pek çok olumlu uygulamayı hayata geçirmiştik. Aynı yapıcı uygulamayı da soydaşlarımız için bekliyoruz. Yunanistan'daki kültürel mirasımızın korunmasına büyük önem veriyoruz. Osmanlı eserlerinin restorasyonunda desteğe hazırız. Bu konuda karşılıklı iş birliği yapabileceğimizi vurguladık" değerlendirmesinde bulundu. Fidan, görüşmede Ukrayna, Libra ve Suriye'de yaşanan gelişmelerin de değerlendirildiğini ve Avrupa Birliği'nden beklentilerin yinelendiğini ifade etti. Fidan, "Komşumuz Yunanistan ile diyaloğumuzu ön koşulsuz olarak sürdürmeye ve ilişkilerimizi her alanda ortak menfaatler temelinde geliştirmeye hazırız. Sorunlarımızı karşılıklı hak ve çıkarlara saygıyla, uluslararası hukuk temelinde çözebiliriz" dedi.

GERAPETRİTİS: TÜRKİYE'NİN AB YÖNELİMİNİ DESTEKLİYORUZ

Gerapetritis ise, Birleşmiş Milletler ilkeleri ve iki ülke arasındaki dostane ilişkiler çerçevesinde görüş ayrılıklarının giderilebileceğini belirterek, "İnanıyorum ki biz karşılıklı olarak birlikte yaşamayı başarabiliriz. Eşitlik haklarımıza, toprak bütünlüğümüze, hükümranlık haklarımıza saygı göstererek bunu gerçekleştirebiliriz. Son yılların tecrübesi bize gösterdi ki dış kaynaklı krizler bir istisna olmaktan çıktı. Bizim günümüzün artık alışılmışı haline geldi" diye konuştu. Görüşmede bölgesel konuların ve Litvanya'nın başkenti Vilnus'ta gerçekleştirilen görüşmede iki ülkenin liderleri arasındaki diyalogların gündeme geldiğini aktaran Bakan Gerapetritis, iki ülkenin liderinin yeni bir hedef ortaya koyduğunu aktararak, "Bu çerçevede biz dışişleri bakanlarına görev verdiler. Öncelikle biz iki bakan olarak iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarını bertaraf etme konusunda neler yapabiliriz bunu ele alacağız. Birincisi siyasi görüşmeler düzeyi. İkinci aşamada güven artırıcı önlemler konusu var. Güven artırıcı önlemler görüşmeleri yakın dönemde başlayacak. Üçüncü olarak da pozitif gündemin devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldık" diye konuştu. Gerapetritis, Yunansitan'ın, uzun süredir Türkiye'nin AB yönelimini desteklediğini de söyledi