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Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı Kaskarelis ile görüştü

Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı Kaskarelis ile görüştü

Politika Haberleri

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Vassilis Kaskarelis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Vassilis Kaskarelis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Fidan ile Yunan mevkidaşı Kaskarelis arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede Kaskarelis, mevkidaşı Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik ederken, iki Bakan arasında düzensiz göç konusu da ele alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Politika

Hakan Fidan Yunanistan Politika Haberler

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