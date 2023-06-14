Bakan Fidan ve Ömer Çelik, Berlusconi'nin cenaze törenine katılacak

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin cenaze törenine katılacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin cenaze törenine katılacak.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin bugünkü cenaze törenine katılmak üzere İtalya'ya gidecek.