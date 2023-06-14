Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bakan Fidan ve Ömer Çelik, Berlusconi'nin cenaze törenine katılacak

Bakan Fidan ve Ömer Çelik, Berlusconi'nin cenaze törenine katılacak

Politika Haberleri

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin cenaze törenine katılacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin cenaze törenine katılacak.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin bugünkü cenaze törenine katılmak üzere İtalya'ya gidecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Ömer Çelik AK Parti İtalya Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title