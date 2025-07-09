Bakan Fidan ve Güler, Pakistan'da Görüşme Gerçekleştirdi

Bakan Fidan ve Güler, Pakistan'da Görüşme Gerçekleştirdi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın İslamabad kentinde Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile bir araya gelerek iki ülke ilişkilerini ve bölgesel konuları ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le birlikte Pakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Fidan temasları kapsamında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile bire araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkileri, Mayıs ayında Pakistan'ın Hindistan'la yaşadığı gerginliğin yanı sıra bölgesel konular da ele alındı.

Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile en son 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Toplantısı vesilesiyle İstanbul'da görüştü. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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