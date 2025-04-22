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Bakan Fidan ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset Görüştü

Bakan Fidan ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile Türkiye ve Avrupa Konseyi arasındaki iş birliği konularını görüştü. Fidan, diyalog ve ırkçılıkla mücadelede Avrupa Konseyi'nin rolünü vurguladı.

Bakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset ile görüştü

ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, Türkiye ve Avrupa Konseyi arasındaki iş birliği konularıyla ilgili görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, bugün bakanlıkta gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye - Avrupa Konseyi arasındaki iş birliği konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan görüşmede; Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi ile ilişkilere verdiği önemi vurguladı. Genel Sekreter Berset'nin, kapsayıcılık ve uzlaşı temelli diyalog konusundaki çabalarına ve göreve gelmesinden itibaren başlattığı girişimlere verdiğimiz desteği kaydetti. Bakan Fidan ayrıca, Avrupa Konseyi'nin ırkçılığın her türüyle mücadelede daha güçlü rol oynaması gerektiğini dile getirdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN HALİL ÖZBEK - Politika
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