Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü

Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü

Politika Haberleri

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Fidan ile Ürdünlü mevkidaşı Safadi arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede Safadi, mevkidaşı Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Politika

Başbakan Yardımcısı Hakan Fidan Ürdün Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title