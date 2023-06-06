Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Fidan ile Ürdünlü mevkidaşı Safadi arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede Safadi, mevkidaşı Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.