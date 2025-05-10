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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın Toprak Bütünlüğüne Destek Verdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın Toprak Bütünlüğüne Destek Verdi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katıldığı 'Gönüllüler Koalisyonu' toplantısında Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan bağlılığını vurguladı ve şartsız ateşkes tesisini destekleyeceklerini söyledi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, çevrim içi düzenlenen, Ukrayna konusundaki 'Gönüllüler Koalisyonu' toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün çevrim içi düzenlenen, Ukrayna konusundaki 'Gönüllüler Koalisyonu' toplantısına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı. Bakan Fidan, toplantıda yaptığı konuşmada; Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan bağlılığını vurgularken, Türkiye'nin şartsız ateşkes tesis edilmesini ve bu yöndeki çabaları desteklediğini belirtti. Ayrıca tesis edilmesi halinde ateşkesin gözlemlenmesi konusunda da Türkiye'nin üzerine düşen görevi üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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