Bakan Fidan: Türkiye, Ukrayna Müzakerelerine Ev Sahipliğine Hazır
Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna süreçlerinin kesintiye uğramaması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin İstanbul müzakerelerine tekrar ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.
Dışişleri Bakanı Fidan, "Ukrayna sürecinde momentum kaybedilmemeli. Türkiye, İstanbul müzakerelerine tekrar ev sahipliği yapmaya hazır. Taraflar arasındaki doğrudan müzakereleri destekliyoruz. Bu konu müzakere masasından kaçmamak lazım" dedi. - BERLİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika