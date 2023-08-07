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Bakan Fidan: "Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin akamete uğratılmış olması stratejik körlüktür.

Politika Haberleri

Bakan Fidan: "Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin akamete uğratılmış olması stratejik körlüktür.

Bakan Fidan: " Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin akamete uğratılmış olması stratejik körlüktür. Yeni dönemde Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerine vizyoner bir bakışla yaklaşılması ve sürecin tam üyelik perspektifiyle canlandırılması önem arz etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Avrupa Birliği Türkiye Politika Haberler

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