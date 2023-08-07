Bakan Fidan: Türkiye'nin AB üyelik sürecinin akamete uğratılması stratejik körlüktür

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'EKONOMİ, TİCARET, TEKNOLOJİ VE ENERJİ PANELİ' DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 14'üncü Büyükelçiler Konferansı kapsamında, ' Türkiye Yüzyılı'nda Ekonomi, Sanayi, Ticaret ve Enerji' konulu panel düzenlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğindeki panele; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye İhracatçılar Meclisi ve DEİK İş Konseyi yöneticileri katıldı.