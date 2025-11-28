Bakan Fidan: 'Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde kriter bazlı değerlendirme sorunu yok, temel sorun fasılların açılmaması'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde kriter bazlı değerlendirme sorunu olmadığını belirterek, "Burada temel sorun sürecin ilerlemiyor oluşu, fasılların açılmaması. Avrupa Birliği'nin fasılları tekrar açması, Türkiye'nin aday ülke ilişkisini olabilecek en normal zeminde ilerletilmesi beklentimiz bakidir. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi iradesinin ne kadar yüksek olduğunu altını bir kez daha çizdik" diye konuştu. Fidan, Gazze'de barış planının tüm unsurlarıyla hayata geçmesinin önemli olduğunu da belirterek, "Aksi takdirde şiddet sarmalına geri dönme riskimiz var" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi.

Hakan Fidan, Wadephul ile yaptığı görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında görüşmede ele alınan konu başlıklarından biri olan Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkin olarak " Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinde kriter bazlı değerlendirme ile ilgili herhangi bir sorunu yok, olamaz da. Bu oyunun kuralı bir kulübe girecekseniz buranın kuralları vardır onunla ilgili gerekli şeyleri yaparsınız. Fakat burada tabii ki temel sorun an itibari ile sürecin aslında ilerlemiyor oluşu, fasılların açılmaması" diye konuştu. Hakan Fidan, "Avrupa Birliği'nin fasılları tekrar açması Türkiye ile aday ülke ilişkisini olabilecek en normal zeminde ilerletilmesi beklentimiz bakidir. Bu konuda Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ve AB üyelik süreci ile ilgili Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesinin ne kadar yüksek olduğunu altını bir kez daha çizdik. Bu konuda atılabilecek adımlar olduğuna açıkçası inanıyoruz. Bu adımları teker teker atma konusundaki irademize ve neler yapılabilir bunların üzerinden geçtik" dedi.

"AB üyeliği Türkiye'nin şu andaki stratejik hedefi olmaya devam etmekte"

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi, Schengen vizesi konusunda Türk vatandaşlarının yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Dışişleri Bakanı Fidan, "Avrupa Birliği üyeliği, Türkiye'nin şu andaki stratejik hedefi olmaya devam etmekte. Bu konuda gerekli olan her türlü diplomatik çabayı, diyaloğu, teknik çalışmayı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu konuda olumlu mesajlar almaktayız. Bu olumlu mesajları oluşan iradeyi politikayı somut uygulamalara çevirmek için çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin özellikle savunma sanayinde ortaya koymuş olduğu büyük bir kapasite var"

Hakan Fidan, Wadephul ile görüşmesinde ayrıca Avrupa güvenliğini ele aldıklarını belirterek, "Avrupa'nın güvenliğinin daha iyi iş birliğimizle nasıl sağlanabilir bu konuda muhtemel rol dağılımları neler olmalı bu konudaki fikir alışverişlerimiz de ortaya koyduk. Ülkemizin şuanda devam eden safe ile ilgili çalışmalarda yer alması, bu mekanizmadan dışlanmaması da Avrupa güvenliği açısından önemlidir. Türkiye'nin özellikle savunma sanayinde ortaya koymuş olduğu büyük bir kapasite var. Silahlı kuvvetlerinin bölgede edinmiş olduğu çok büyük bir tecrübe var. Bu tecrübenin Avrupa güvenliği için her iki tarafı da çıkarlarına uygun şekilde kullanması için gerekli çalışmaları da uygun bir şekilde bir şekilde ilerletmemiz gerekiyor" dedi.

Bakan Fidan, Bölgesel olayların önemine vurgu yaparak "Ukrayna'daki savaşın durması, Gazze'deki barış planının hayata geçmesi, Suriye'deki istikrar bizim için önemli" dedi. Wadephul ile ele aldıkları uluslararası konular arasında Rusya Ukrayna Savaşı ve Gazze'deki son durum olduğunu da kaydeden Hakan Fidan, "Taraflar tarafından kabul edilebilir bir barışın bir an önce hayata geçmesi hem insani açıdan hem de stratejik açıdan zaruri hale gelmiş durumda. Bu konudaki yapıcı çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Son günlerdeki Türkiye'nin çabaları, Zelenskiy'in Ankara ziyareti ve Narişkin'in Ankara ziyaretine ilişkin Alman mevkidaşına bilgi verdiğini kaydeden Bakan Fidan, "Ukrayna tarafıyla yaptığımız görüşmeler var bunların hepsini açıkçası değerlendirdik ama şu anda ihtiyacımız olan barışı, ateşkesi bir an önce sağlama konusundaki irademizi ortaya koyuyoruz" dedi.

"Gazze'de barış planı hayata geçmeli aksi takdirde şiddet sarmalına geri dönülme riski var"

Gazze'deki barış planının bir an önce hayata geçmesinin ve İsrail'in katliamlarına geri dönmemesinin altını çizen Fidan, "Gazze'deki barış planının bir an önce hayata geçmesi önemli. Tekrar yıkıma, soykırıma dönülmemesi gerekiyor. Burada zaten yeterince büyük bir yıkım ve katliam var, bir an önce yaraların sarılması için hep beraber yoğun bir şekilde çalışmamız gerekiyor. İnsani yardımdan içeriye girmesi lazım, istikrar gücü barış, barış kurulu ile ilgili çalışmaların artık bir noktada somutlaşması da gerekiyor. Bu konuda aynı düşünüyoruz. Bir an önce barışın daha da ilerletilmesi gerekiyor. Aksi takdirde şiddet sarmalına geri dönme riskimiz var" dedi.

" Suriye'nin DEAŞ ile mücadelede yerini alması önemli bir husus"

Bakan Fidan açıklamasını şu şekilde tamamladı:

" Suriye'deki çalışmalarımız, bakışımızla örtüşmekte. Suriye'nin istikrarının bölgesel istikrara büyük katkı yaptığına açıkçası inanıyoruz. Suriye'nin tekrar yaralarını sarması, ekonomik kalkınmasını hızlandırması ve DEAŞ ile mücadelede yerini alması önemli bir husus. Washington'da yapılan anlaşma ile Suriye hükümeti DEAŞ karşıtı koalisyona üye oldular. İnanıyorum ki, büyük potansiyeli terörle mücadelede en iyi şekilde kullanacaklar. Suriye'nin toprak bütünlüğünün, egemenliğinin önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu noktadaki tehditlerin de bertaraf edilmesi gerekiyor" - BERLİN