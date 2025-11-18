Bakan Fidan: Türk Devletleri Kıbrıs Türklerine Destek Verdi
Bakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın KKTC ve Kıbrıs Türklerine olan desteklerinin Zirve Bildirilerinde önemli şekilde dile getirildiğini belirtti. Bu açıklama, Türk Devletleri'nin bölgede izlediği politikaların ve dayanışmanın altını çizerken, uluslararası kamuoyuna da bir mesaj niteliği taşıyor.
