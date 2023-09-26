Bakan Fidan Türk bayrağını yerde bırakmadı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta katıldığı MIKTA Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yerdeki Türk bayrağı çıkarmasını alıp korumasına verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bayrak hassasiyeti gündem oldu. Bakan Fidan, ABD'nin New York kentinde geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen MIKTA Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda çekilen aile fotoğrafı sonrası yerdeki Türk bayrağı çıkarmasını alıp korumasına verdi. Fidan'ın hareketi diğer bakanların da dikkatini çekerken, sosyal medyada takdir topladı.

Daha önce Erdoğan yapmıştı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2013 yılında Rusya'nın St Petersburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesinde aile fotoğrafının çektirildiği platformda yerdeki Türk bayrağını alarak ceketinin cebine koymuştu. - NEW YORK