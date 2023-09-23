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Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud ile görüştü

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Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud ile görüştüNEW YORK (İHA) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD temasları kapmasında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud ile görüştü

NEW YORK (İHA) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD temasları kapmasında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud ile bir araya geldi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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