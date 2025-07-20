Bakan Fidan, Suriye ve ABD Temsilcisi ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve ABD temsilcisi Barrack ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Suriye'deki gelişmeler ele alındı ve ülkenin güneyindeki durumla ilgili Amman'da yapılan toplantılar değerlendirildi. - ANKARA