Bakan Fidan, Suriye ve ABD Temsilcisi ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Suriye'deki gelişmeler üzerine telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve ABD temsilcisi Barrack ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Suriye'deki gelişmeler ele alındı ve ülkenin güneyindeki durumla ilgili Amman'da yapılan toplantılar değerlendirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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